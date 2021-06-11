10 смішних "перлів" з творів, які випускники написали на ЗНО з української мови у 2021 році

В Україні майже закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 1 червня школярі здали найважливіші предмети – українську мову та літературу чи окремо українську мову. Якими фразами вони розсмішили під час написання творів – читайте у статті.

Вчителька Дар’я Дмитрієва оприлюднила найкумедніші частини з творів, які учасники написали у своєму творі на ЗНО з української мови.

Цікаво Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест

І хоча щороку учасники ЗНО дивують своїми смішними метафорами, прикладами та порівняннями, цього року вони теж змогли виділитися.

Так, тема для власного висловлення на ЗНО була такою – "Як стереотипи впливають на життя людей". З'ясувалося, що близько 20% випускників не розуміють, що таке стереотип навіть за умови наведених прикладів.

Незважаючи на абсолютно вдалу з усіх боків тему власного висловлення, ми отримали безліч дуже дивних, як на мене, робіт.. Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок, що хай це залишиться нашою страшною таємницею,

– написала вчителька.

Завдання з тестів ЗНО з української мови і літератури у 2021 році та відповіді до них – читайте за цим посиланням

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10 смішних цитат із ЗНО-2021 з української мови

"Стереотип – це зла і погана людина".

"Я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається".

"А зараз моє типу есе на тему "Стереотипи".

"Людина бере інших людей під одну граблю".

"Гребти успііх дходящих людей під одну миску".

"Китай заснував лапшу".

"Борщ передається з покоління в покоління".

"Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі".

"Негативні стереотипи роблять мітинги".

"Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути".

"Стереотипи з'їдають народ зсередини".

До слова, ЗНО в Україні через пандемію відбувалося у складних карантинних умовах і тривало з 21 травня по 15 червня. Наразі випускникам залишилося скласти лише тест з географії.

Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу