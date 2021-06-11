10 смішних "перлів" з творів, які випускники написали на ЗНО з української мови у 2021 році

В Україні майже закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 1 червня школярі здали найважливіші предмети – українську мову та літературу чи окремо українську мову. Якими фразами вони розсмішили під час написання творів – читайте у статті.
Вчителька Дар’я Дмитрієва оприлюднила найкумедніші частини з творів, які учасники написали у своєму творі на ЗНО з української мови.
Цікаво Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест
І хоча щороку учасники ЗНО дивують своїми смішними метафорами, прикладами та порівняннями, цього року вони теж змогли виділитися.
Так, тема для власного висловлення на ЗНО була такою – "Як стереотипи впливають на життя людей". З'ясувалося, що близько 20% випускників не розуміють, що таке стереотип навіть за умови наведених прикладів.
Незважаючи на абсолютно вдалу з усіх боків тему власного висловлення, ми отримали безліч дуже дивних, як на мене, робіт.. Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок, що хай це залишиться нашою страшною таємницею,
– написала вчителька.
Редакція 24 каналу попереджає, що усю авторську орфографію та пунктуацію збережено.
10 смішних цитат із ЗНО-2021 з української мови
- "Стереотип – це зла і погана людина".
- "Я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається".
- "А зараз моє типу есе на тему "Стереотипи".
- "Людина бере інших людей під одну граблю".
- "Гребти успііх дходящих людей під одну миску".
- "Китай заснував лапшу".
- "Борщ передається з покоління в покоління".
- "Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі".
- "Негативні стереотипи роблять мітинги".
- "Стереотипи – це настільки тонке поняття, що краще про нього забути".
- "Стереотипи з'їдають народ зсередини".
До слова, ЗНО в Україні через пандемію відбувалося у складних карантинних умовах і тривало з 21 травня по 15 червня. Наразі випускникам залишилося скласти лише тест з географії.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу