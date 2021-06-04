Смерть учня під час екскурсії

Під час екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня загинув учень 6 класу львівської школи №82. Очевидці розповіли, що хлопчик занадто близько підійшов до води, послизнувся і впав.

До теми Вчора виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає, – мама загиблого на водоспаді школяра

На відео, яке опублікували в мережі, чути, що діти галасували та сміялись. Вочевидь, вони думали, що школяра врятують. Проте дорослі не змогли витягнути хлопчика з води.

Згодом тіло 6-класника дістали рятувальники, які розпиляли дерево, за яке він зачепився. Медикам також не вдалося реанімувати хлопчика, він помер.



Після трагедії у 45-річної класної керівнички школярів трапився серцевий напад. Наразі вона перебуває в реанімації лікарні.

Водночас мама хлопчика розповіла, що напередодні трагедії, 1 червня, її сину виповнилося 12 років, він якраз відсвяткував свій День народження. Прощання з дитиною відбулося 4 червня об 11:00 в храмі Благовіщення у Львові.

Як безпечно організовувати та проводити шкільні екскурсії, обов’язки вчителів та учнів – читайте у статті.

Навчання учнів у червні

В українських школах по-трохи закінчується навчання. Деякі школи вже провели останній дзвоник, проте в інших – продовжили навчання на літо.

Навчання влітку триватиме у таких містах:

у Сумах – до 11 червня;

​у Львові – по-різному: до 28 травня, 4, 10 і навіть 14 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Рівному – до 4 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

у Харкові – до 5 червня;

у Кропивницькому – дo 7 чи 14 чеpвня;

у Дніпрі – до 28 травня, 11 червня або навіть до кінця червня;

у Херсоні – до 10 червня;

на Волині – до 30 травня, 4 або 16 червня;

у Чернігові – до 4 червня;

в Одесі – 90 шкіл навчатимуть до 4 червня, ще 7 шкіл – до 28 травня, інші – до 8 червня.

За словами міністра освіти, масового продовження занять на червень не буде. А якщо деякі школи продовжили термін навчання, то на недовгі періоди.

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До слова, заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко заявив, що результати дистанційного навчання у 2021 році є не такими поганими, як це хочуть представити в деяких медіа.

Цікаво, що нещодавно в Україні презентували нове 4-тижневе меню для школярів, яке складається зі 160 страв. Зокрема, тепер для дітей будуть годувати салатом з морквою, сиром та сметаною, шпундрою, булгуром, львівським сирником та сінабонами.

Як здорожчає оновлене шкільне меню? Вартість харчування відрізнятиметься від кожного регіону, бо всюди різна вартість продуктів і комунальні послуги.

Шеф-кухар Євген Клопотенко запевнив, що це буде коштувати 14 гривень і 50 копійок. Або для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень.

Ідея президентського університету

В Україні незабаром має з’явитися президентський університет майбутнього. Проте на створення вишу, за словами міністра освіти, необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.

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Виш буде розташований на ВДНГ у Києві. Територія вишу займатиме 16 гектарів, а загальна площа забудови – 25,8 тисяч квадратних метрів.



Так виглядатиме президентський університет у Києві / Скриншот з відео

Як будуть відбирати студентів на навчання

Для вступу в президентський університет ЗНО буде враховуватися, але також зі вступниками проводитимуться співбесіди.

Відбір відбуватиметься в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, після цього будуть детальні співбесіди щодо можливості цієї людини працювати і генерувати нові знання.

Президентський університет матиме шість основних напрямків:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.

Зазначимо, що Володимир Зеленський вже підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

За його словами, навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.

До теми Ми відстаємо з темпами впровадження освітніх інновацій, – ОП про президентський виш

А до викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання.

Проте директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький зазначив, що має кілька застережень щодо ініціативи Зеленського. Що не так з президентським університетом – читайте у матеріалі.

Скандали та інциденти в школах

У шкільному підручнику для 5 класу знайшли антинаукову маячню

У підручнику з природознавства для учнів 5 класу знайшли інформацію, яка суперечить науковим дослідженням. Йдеться про магнітотерапію, яку раніше використовували у медицині.

Проте експерт спростував цю тезу: "Магнітотерапія – бездоказова маячня. Ну не працює вона (навіть, якщо в кабінеті фізіотерапії на вас вішають "патужний совєцький магніт воєнной разработкі". Не працює і все", – сказав він.



Антинаукова маячня про магніти у підручнику / Скриншот з підручника

На Закарпатті іспит замість студентів-медиків прийшли складати інші люди

20 студентів медичного вишу Ужгорода придумали незаконну схему складання державного іспиту "Крок".

Замість справжніх студентів іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата, які ще також навчаються. Майбутні медики заплатили їм за таку "послугу". Проте поліція викрила шахраїв.

Школярку з Вінниччини позбавлять літературної премії через плагіат

Учениця з Хмільника Вінницької області нещодавно виграла Всеукраїнську літературну премію за кращий фантастичний твір. Згодом з'ясувалося, що в роботі школярки присутній плагіат, тож її позбавлять премії.

Експерти виявили, що дівчинка надіслала майже дослівний переклад оповідання "Розы и оливы" Анатолія Мєдвєдєва, яке посіло перше місце на конкурсі журналу "Химия и жизнь" у Росії.

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У дитячому садочку на Буковині масово отруїлися діти

У селі Іспас на Буковині вихователька та 26 маленьких дітей звернулися до лікарні із скаргами на погіршення стану здоров’я. Зокрема, йдеться про харчове отруєння, яке сталося, ймовірно, у місцевому садочку. Деталі – за посиланням.

У школі Тернополя 10-річного учня вдарили вхідні двері

У Тернополі на території школи знепритомнів 10-річний хлопчик. Учня вдарили вхідні двері, він отримав серйозні травми. Дитину госпіталізували до лікарні.

У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та травму носа.

Проведення та відповіді до ЗНО

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалася 21 травня тестуванням з хімії. Окрім того, вже відбулося ЗНО з таких предметів:

24 травня – з іспанської, німецької, французької мов

Участь у тестуванні з іспанської, німецької та французької мов взяли майже 2,5 тисячі осіб. Так, ЗНО з німецької мови склали – 1862 особи, французької – 417 осіб, іспанської – 154 особи.

Правильні відповіді на тести ЗНО з іноземних мов – дивіться тут.

25 травня – з англійської мови

Участь у тестуванні з англійської мови взяли майже 130 тисяч дітей. Але 60 осіб не допустили до пунктів тестування через запізнення чи відсутність документів. Ще 78 учасників дочасно закінчили роботу над тестом через порушення.

Правильні відповіді на тести ЗНО з англійської мови – дивіться за цим посиланням.

28 травня – з математики

Участь у тестуванні з математики взяли майже 245 тисяч осіб. Проте 102 учасників не допустили до пунктів тестування ЗНО, з них 14 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Правильні відповіді на тести ЗНО з математики – дивіться за цим посиланням.

1 червня – з української мови та української мови і літератури

Для учасників ЗНО з української мови, української мови і літератури створили понад 24 тисячі аудиторій у різних містах України.

Відомо, що 75 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Правильні відповіді на тести ЗНО з української мови, української мови та літератури – дивіться тут.

4 червня – з історії України



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що випускники шкіл, які цього року вступатимуть до вишів, повинні самостійно розрахувати середній бал атестата про повну загальну середню освіту. Як це зробити – читайте у статті.

А для абітурієнтів з окупованих територій підготували спеціальні навчальні курси на базі українських вишів. Вони починаються вже з 29 червня та триватимуть до 31 серпня. На цей час дітям з ТОТ нададуть житло та стипендії.

Додамо, що з майже тисячі учасників ЗНО-2021 хімії, не подолал пороговий бал понад 10% з них, а це близько 100 осіб. Поріг "склав / не склав" тесту ЗНО з хімії – 14 балів.

До слова, окупанти змушують випускників на Донбасі складати російський державний іспит. Проте українські школярі не повинні складати російські іспити, адже формально Донбас – не у складі Росії. Деталі – читайте тут.

Новини у сфері вищої освіти

Український університет припинив співпрацю з вишами Білорусі

Вчена рада Херсонського державного університету підтримала звернення щодо призупинення співпраці з освітніми закладами Білорусі. З їх вишами не будуть співпрацювати до налагодження ситуації у країні.

Ректор ХНУ запевнив, що виш продовжить спілкування та спільні дослідження, але поки призупиняє стажування та обмін досвідом – тобто дії, що передбачають безпосередні візити до самої країни.

Нова ректорка Харківського університету Каразіна

Другий тур виборів ректора Харківського національного університету імені Василя Каразіна відбувся 2 червня 2021 року. Перемогу здобула Тетяна Кагановська. Що про неї відомо – читайте за посиланням.



Тетяна Кагановська виграла вибори ректора ХНУ / Фото з її фейсбук-сторінки

Стипендії на навчання у В'єтнамі

В’єтнам надає українцям стипендії для навчання та наукового стажування у своїх університетах у наступному навчальному році. Хто може її отримати та які документи потрібні – читайте у статті.

До теми Зеленський створив Раду з підтримки освіти та науки: навіщо

Групам іноземців хочуть дозволити навчання у виші будь-якою мовою

Наразі в Україні навчання іноземців дозволено лише двома мовами – українською або англійською. Але Комітет ВР з питань освіти напрацював законодавчу ініціативу, яка дозволить їм навчатися будь-якою мовою.

Наприклад: