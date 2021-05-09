Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина. Вона зазначила, що, згідно з концепцією МОН, планують популяризувати професійно-технічну освіту.

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Також планують змінити модель управління та фінансування закладами освіти – на децентралізовану. На ПТУ хочуть витрачати більше коштів.

Які зміни у фінансуванні пропонують:

підвищення стипендій учнів закладів профосвіти до розміру стипендій учнів коледжів та технікумів (з 490 гривень до близько 900 гривень);

підвищення зарплат педагогів;

розробка методики розрахунку вартості підготовки студентів за тими чи іншими професіями з урахуванням їхньої складності;

субвенція на оновлення гуртожитків та спортмайданчиків, створення інклюзивного освітнього середовища.

Як зауважила Гришина, громадськість може подати свої пропозиції до концепції до 17 травня 2021 року. Також, наголосила нардепка, триває робота над новим законом про професійно-технічну освіту.

Зверніть увагу! Чинний закон "Про професійну (професійно-технічну) освіту" був ухвалений ще у 1998 році.