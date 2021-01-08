Словник сучасної української мови і сленгу "Мислова" вибрав слова року. Так, головним цього року стало слово "коронавірус". Адже ще рік тому назва цього вірусу була відома лише медичним фахівцям.

Всі обрані слова в минулому році справили визначальний вплив на життя людей, а отже і на мову. Про це повідомляє словник сучасної української мови "Мислово".

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Так, більшість найважливіших слів року все таки пов'язані з пандемією.

Головні слова 2020 року

Пандемія – це результат швидкого та неконтрольованого поширення коронавірусу, який викликав паніку у світі та призвів до запровадження карантину чи локдауну.

Значною проблемою стала й інфодемія — швидке та неконтрольоване поширення неперевіреної інформації. Йдеться про поширення фейків.

Карантин – цього року він став засобом стримування пандемії. Це слово італійського походження увійшло в українську мову ще кілька століть тому і вживається значно частіше, ніж локдаун.

Самоізоляція – ще одне важливе слово зі словника часів коронавірусу. Сюди ж відноситься і соціальне дистанціювання.

Вакцина – протягом усього року не вщухав інтерес до щеплення від коронавірусу. У 2020 році розробили одразу декілька вакцин, і вже зараз у деяких країнах розпочали програми масової вакцинації.

Дистанційка теж стала словом року. Саме пандемія надала новий імпульс діджиталізації (вона стала словом року-2019), змушуючи людей та бізнеси переходити на дистанційну роботу чи навчання.

Білорусь – у зв’язку з несподіваним протестами у цій країні, а також жорстокістю правлячого режиму, вона тедж стала словом року.

Перемир’я – після минулорічного розведення президент Зеленський продовжує реалізовувати своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі, що викликає неоднозначні оцінки в українському суспільстві. Тож, цього року найчастіше вживали це слово.

Криза – рік пандемії був багатим на різноманітні кризи: від урядової кризи у січні, через глобальну коронакризу, до конституційної кризи восени (на додачу до гуманітарної кризи на окупованому Росією Донбасі й водної кризи в анексованому Криму).