Словник сучасної української мови вибрав слово 2021 року

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" вибрав слова року. Так, головним у 2021 році стало слово "вакцина". Воно продиктоване пандемією коронавірусу.

Всі обрані слова минулого року справили визначальний вплив на життя людей, а отже і на мову.

До теми Його використовували у 72 рази частіше: Оксфордський словник обрав слово 2021 року

За словами фахівців, вакцина та похідні від неї слова, передусім "вакцинація", повністю домінували у суспільстві у 2021 році.

Похідні з "вакциною" слова

Українське слово "щеплення" переважало у вжитку "вакцинацію" аж до початку масової вакцинальної кампанії від коронавірусу. Також в українській мові відсутній усталений відповідник запозиченню "вакцина".

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року слід відзначити:

"антивакцинатор" (скорочено антиваксер або антивакс) – противник вакцинації

"ревакцинація" – повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту

"бустерна доза" (скорочено бустер) – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація

"імунізація" – процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації

"імунітет" – здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів.

"ковідна тисяча" або тисяча Зеленського – ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації.

Інші головні слова 2021 року

Інші слова, які окреслювали публічний дискурс 2021 року:

"Велике будівництво" – ще одна ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури

"деолігархізація" – боротьба з олігархами, яку розпочав президент Порошенко, і сам же від неї постраждав

"земля" – у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України

"вагнергейт" – провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера

"війна" – агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.

Слова 2013 – 2020 років

Словник "Мислово" обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Слова року за минулі роки:

2020 рік – "коронавірус",

2019 – "діджиталізація",

2018 – "томос",

2017 – "безвіз",

2016 – "корупція",

2015 – "блокада",

2014 – "кіборги",

2013 – "євромайдан".

До слова, гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що нова, ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року. Деталі – читайте за посиланням.