Словник сучасної української мови вибрав слово 2021 року
Джерело:"Мислово"
Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" вибрав слова року. Так, головним у 2021 році стало слово "вакцина". Воно продиктоване пандемією коронавірусу.
Всі обрані слова минулого року справили визначальний вплив на життя людей, а отже і на мову.
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За словами фахівців, вакцина та похідні від неї слова, передусім "вакцинація", повністю домінували у суспільстві у 2021 році.Цікавий факт! Українське слово "щеплення" переважало у вжитку "вакцинацію" аж до початку масової вакцинальної кампанії від коронавірусу. Також в українській мові відсутній усталений відповідник запозиченню "вакцина".
Похідні з "вакциною" слова
Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року слід відзначити:
- "антивакцинатор" (скорочено антиваксер або антивакс) – противник вакцинації
- "ревакцинація" – повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту
- "бустерна доза" (скорочено бустер) – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація
- "імунізація" – процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації
- "імунітет" – здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів.
- "ковідна тисяча" або тисяча Зеленського – ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації.
Інші головні слова 2021 року
Інші слова, які окреслювали публічний дискурс 2021 року:
- "Велике будівництво" – ще одна ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури
- "деолігархізація" – боротьба з олігархами, яку розпочав президент Порошенко, і сам же від неї постраждав
- "земля" – у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України
- "вагнергейт" – провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера
- "війна" – агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.
Слова 2013 – 2020 років
Словник "Мислово" обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Слова року за минулі роки:
- 2020 рік – "коронавірус",
- 2019 – "діджиталізація",
- 2018 – "томос",
- 2017 – "безвіз",
- 2016 – "корупція",
- 2015 – "блокада",
- 2014 – "кіборги",
- 2013 – "євромайдан".
До слова, гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що нова, ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року. Деталі – читайте за посиланням.