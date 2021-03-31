Слідчі Національної поліції подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу керівнику Національної академії аграрних наук – пропонують ув’язнити його. Також буде вирішуватися питання про відсторонення його від посади.

Зазначимо, що керівника НААН підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

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Слідчі Нацполіції разом з СБУ та Офісом Генпрокурора подали клопотання до суду про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

У чому підозрюють керівника НААН

Керівника Національної академії аграрних наук підозрюють у корупції. Зокрема, він сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН.

У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Правоохоронці встановили, що керівник НААН сприяв зарахуванню цієї особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків. За свою допомогу фігурант отримав елітний позашляховик.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До слова, працівники СБУ викрили у корупції ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили у Миколаєві. Керівник вишу систематично виплачував премії своїм родичам на сотні тисяч гривень.