Скоромовки українською: як навчитись говорити красиво
Скоромовка – це цікавий і найбільш доступний спосіб покращення вимови. Зміст у них зазвичай жартівливий, тому їх рекомендують як дітям, так і дорослим.
Редакція 24 каналу зібрала різні цікаві скоромовки, які допоможуть вам потренувати своє мовлення. Крім того, чітка дикція – це один із основних факторів, за якими оцінюють людину. Чим гарніше ви говорите, тим легше вам комунікувати із оточенням.
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Правила, які допоможуть вивчити скоромовки
- Спочатку потрібно промовити скоромовку повільно та чітко, практично по складах.
- Спробуйте промовити її беззвучно.
- Проговоріть текст пошепки. Не шиплячи, не тихо, а саме пошепки.
- Скажіть скоромовку ще раз, але вже використовуючи різні інтонації: від засудження до співчуття, від усмішки до роздратування.
- Тепер потрібно вимовити скоромовку якнайшвидше.
Скоромовки покращують дикцію / Фото pexels
Українські скоромовки
Спробуйте прочитати ці скоромовки спочатку повільно, а потім поступово пришвидшуватись.
- Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука.
- Був собі цебер, та переполуцебрився на полуцебренята.
- Боронила борона по боронованому полю.
- Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.
- У нас надворі погода розмокропогодилася.
- Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух.
- Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу кипить короп для Прокопа.
Спробуйте зняти процес на відео, щоб бачити свої помилки / Фото pexels
- Ходить квочка коло кілочка, водить діток, дрібних квіток.
- Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.
- Вашому Паламареві нашого Паламаря не перепаламарювати стати. Наш Паламар вашого Паламаря перепаламарить, перевипаламарить.
- Пилип прилип, прилип Пилип. Пилип плаче. Пилип посіяв просо, Просо поспіло, Пташки прилетіли, Просо поїли.
- Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок – сорок морок.
- Летів горобець через верхній хлівець, ніс пуд гороху і нам дав потроху.
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