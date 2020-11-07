Скоромовка – це цікавий і найбільш доступний спосіб покращення вимови. Зміст у них зазвичай жартівливий, тому їх рекомендують як дітям, так і дорослим.

Редакція 24 каналу зібрала різні цікаві скоромовки, які допоможуть вам потренувати своє мовлення. Крім того, чітка дикція – це один із основних факторів, за якими оцінюють людину. Чим гарніше ви говорите, тим легше вам комунікувати із оточенням.

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Правила, які допоможуть вивчити скоромовки

Спочатку потрібно промовити скоромовку повільно та чітко, практично по складах. Спробуйте промовити її беззвучно. Проговоріть текст пошепки. Не шиплячи, не тихо, а саме пошепки. Скажіть скоромовку ще раз, але вже використовуючи різні інтонації: від засудження до співчуття, від усмішки до роздратування. Тепер потрібно вимовити скоромовку якнайшвидше.



Скоромовки покращують дикцію / Фото pexels

Українські скоромовки

Спробуйте прочитати ці скоромовки спочатку повільно, а потім поступово пришвидшуватись.

Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука. Буде букові наука.

Був собі цебер, та переполуцебрився на полуцебренята.

Боронила борона по боронованому полю.

Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть.

У нас надворі погода розмокропогодилася.

Дзижчить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух.

Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу кипить короп для Прокопа.



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