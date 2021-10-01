У соцмережі розгорілася палка дискусія під постом мами, яка обурилася, що в школі її дітей на подарунки вчителям довелося здавати гроші, а через день самоврядування старшокласники викладають на уроках.

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З чого все почалося

У п’ятницю, 1 жовтня, у школах відзначають День вчителя. Проте одна користувачка фейсбуку з ніком Lilit Pravo зробила пост про те, що в класах, де навчаються її діти, на подарунки вчителям збирали по 200 – 250 гривень.

А ще сьогодні, за її словами, замість вчителів викладають учні 11 класу. Школа розташована в селі Великий Кучурів на Буковині.

Вранці учні 11 класу вітають вчителів. Не знаю, якими подарунками, але точно знаю, що в класах, де навчаються мої діти, з кожної дитини збирали по 200 – 250 гривень. А ще замість вчителів навчатимуть учні 11 класу,

– написала вона.

Жінка додала, що раніше була практика, коли батьки приходили "повчити" своїх дітей і відчути, які нестерпні муки відчуває педагог. "Таке враження, ніби хтось змусив вчителів нести таку нелегку ношу", – вважає вона.

Мама не розуміє, чому так не вітають, наприклад, медиків. "Потрапив, наприклад, директор школи на операційний стіл, а там свято, і як годиться, хірург зі своїми колегами, у яких проплачений день, замість себе відправляють оперувати першокурсників. Відразу до практики, без теорії, нехай відчують, як легко оперувати людей", – обурилася вона.



Деякі батьки проти святкування Дня вчителя / Скриншот посту Lilit Pravo

Під постом жінки вже понад майже 230 коментарів. Думки розділилися – хтось так само обурений, а хтось не розуміє, чому таке святкування викликало негатив. Нижче читайте слова батьків про святкування Дня вчителя в 2021 році.

Батьки проти подарунків, заміни та скороченого дня

Коментарі користувачів:

"Що найцікавіше, День вчителя – не державне свято, і скорочений день не передбачається законодавством. Тобто цей день оплачується як повний, але фактично він скорочений. Прекрасно", – пише користувачка Юлія Мазуренко.

"Питання – це вчитель сказав здавати йому на подарунок по 200 гривень? Сумніваюся, а те, що придумали ваші батьки, так ви з ними і розбирайтеся! Ми даруємо квітку в горщику!", – написала Оксана Козірацька

"Я це прям бачу: приїжджаєте ви на сервіс авто ремонтувати, а до вас підходить суровий дядько з іншого автомобіля і каже, що от сьогодні день електрика, ми тут конвертик плануємо дарувати, скидайтесь по 200 гривень, а то ж негарно вийде, бо ж в людини свято, щоб не образити, а то відіграється потім на вашій машинці, упереджено, так би мовити, до неї поставиться...", – іронізує користувачка Ольга Іванова.

Я повністю з вами згодна. У нас, наприклад, на годину скорочують навчання і скасовують ГПД (група продовженого дня), – але у батьків не короткий день, а дитину треба забрати і глядіти,

– зазначає користувачка Марина Лисенко.

В школі №16 в Одесі так само сьогодні старші учні навчають молодших, уроки скоротили на 10 хвилин і велику перерву прибрали. З приводу подарунків не скажу, я не здаю, тому в мене не просять. Інші, бачу, несуть. Наш клас ще не бачила, не знаю, збирали чи кожен сам вирішив від себе", – розповідає користувачка з ніком Тапа Тапа.

Деяким користувачам ідея зі святкуванням подобається

Зокрема, серед коментарів багато тих, хто з ностальгією згадує "дні самоврядування", коли вони учнями старших класів викладали замість вчителів. А ще не бачать нічого поганого в святкуванні Дня вчителя в школах.

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Деякі вказують, що представники інших професій роблять так само, а батьки і самі забирають дітей із різних приводів.

Коментарі батьків:

"Шановні батьки, ніхто з вчителів не заставляє вас їм щось купувати і ніхто одинадцятикласників не заставляв проводити уроки замість вчителів (це весела традиція в деяких школах). Саме вчителі навчили вас писати, читати і т.д., тому давайте поважати один одного", – написала Леся Ломпа.

"У нас були дні самоврядування. Коли старші діти були "вчителями" у молодших і один у одного теж. Все серйозно, крім оцінок в журнал. Було дуже цікаво. (Це не було пов'язано з днем вчителя)", – пише користувачка Світлана Кардан.

"Ну, що тут скажеш... День, коли діти вчителюють, – це день самоврядування. Дітям це завжди цікаво і, на мій погляд, ще й корисно. Що за день, коли це роблять батьки і навіщо він – я гадки не маю..." – написала Оксана Соботович.

"Я не розумію, що поганого в наявності якогось свята? У вас настрою немає на свята? Ну не відзначайте. Хтось хоче відзначати і відзначає. Якщо вас змушують відзначати – це погано, а якщо ні, чому ні в кого не повинно бути свята через те, що він вам не подобається?", – додає користувачка Марина Погорєлова.

Мене найбільше дивує те, що коли батьки забирають дітей з особистих причин з уроків – куртку купити, в гості поїхати, то на навчальний процес це не впливає, а скорочення уроків на День вчителя – крах освіти,

– пише користувачка Олеся Швайдецька.

До слова, у київській школі до Дня вчителя створили найбільший кросворд українською мовою. Він містить понад 1100 літер, з яких склали 202 слова. Його висота складає 2,34 метри, ширина – 3,5 метри, а площа близько – 8 квадратних метрів. Фото та деталі – тут.