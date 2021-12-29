У садочку наголосили, мовляв, день скорочений, а чергової групи не буде. Одні батьки обурилися, інші – поставилися схвально до ініціативи.

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Юрист розповів, що робити батькам, якщо вони працюють у звичному режимі, та чи має право заклад дошкільної освіти встановлювати власні правила.

У садочках директори кажуть, що приводити дітей у день перед святом – це звичайна практика. У закладах ставляться до цього з розумінням.

Як мають працювати садочки 31 грудня

Юрист Роман Бондаренко наголошує, що садочок має працювати згідно з чітким графіком, затвердженим державою.

Заклади освіти, садочки повинні працювати у в звичному режимі. Єдине, що перед святами тривалість робочого дня скорочується на одну годину, і все,

– заявив він.

Якщо ж батьків просять не приводити дітей у садочок чи забирати раніше, то ці вимоги неправомірні. Тут батьки повинні керуватися тим, що у них такі самі права, як у вихователів.

“Якщо вихователь хоче пів дня не працювати, тоді і батьки теж можуть хотіти пів дня не працювати. Втім, закон для всіх однаковий", – пояснив фахівець.

Чи має право садочок змінювати графік роботи

В таких випадках батькам потрібно керуватися нормами закону, де передбачено скорочення робочого дня на одну годину.

Якщо ж ви бачите, що в садочок встановили свої правила, то зверніться спочатку до директора закладу. Якщо там не реагують, то – до департаменту освіти, якому підпорядковується заклад.

До слова, у Дніпрі через пандемію батькам заборонили приходити на виступи їхніх дітей у школах та садочках. На новорічних заходах можуть бути тільки учні одного класу чи групи. Деталі – читайте у статті.