Скоро в школу: поради, як підготувати дитину до 1 вересня
Перше вересня вже дуже близько. Для когось це свято та довгоочікуваний момент, а для інших – початок тяжкого "гризіння" граніту науки. Як же заохотити дитину до навчання після дистанційної освіти та канікул – читайте у матеріалі.
Журналісти 24 каналу підготували кілька порад для батьків, які допоможуть підготувати вашу малечу до 1 вересня.
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Як підготувати дитину до школи
Оскільки цього року початок навчального року досить тривожний, для початку батькам варто емоційно підготувати малечу до перших днів у школі. Особливо, якщо малеча йде у перший клас.
Психологи радять першокласникам розповідати, яким буде їхнє майбутнє навчання. Наприклад, за місяць до початку навчання варто розповідати про заклад освіти. Можливо, сходити, познайомитись з вчителем тощо та подавати всю інформацію поступово.
А директорка школи "Мандрик" Леся Харітонова радить батькам, аби вони дозволили дитині обирати одяг та речі до школи на власний смак. Головне – щоб малечі було зручно. І учневі/учениці точно підніматиме настрій у школі красиві канцтовари, щоденник із улюбленим кумиром чи блокнотик для записів з обкладинкою крутих супергероїв.
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Тоді малеча отримає задоволення від підготовки до школи. А якщо дитина щаслива, то в неї сформується позитивне відношення до школи, що добре вплине на її навчання.
І врахуйте, що у цьому навчальному році, окрім канцтоварів, портфеля і одягу, вам знадобляться також захисні маски та дезінфектори.
Також варто забезпечити для дитини комфортний вихід з "канікулярно-карантинного режиму" вже зараз. Зокрема, у серпні треба вже повертатися до звичного режиму, який був у дитини під час навчання.
Що ще можна зробити:
- за 2 тижні до навчального процесу вкладати дитину раніше спати;
- почати читати разом книжки;
- підтримувати спільні улюблені фізичні активності на свіжому повітрі;
- не варто планувати додаткових поїздок чи кардинальних змін в житті перед 1 вересня (наприклад, переїзд).
Тож, привчайте дитину до шкільної дисципліни: підйом о 7 ранку, швидке умивання, особиста гігієна, сніданок і інші завдання. Навчіть дитину складати рюкзак з вечора. Тоді початок навчання не стане для дитини стресом.
А сімейний лікар Наталія Барабаш радить не тиснути на школярів на самому початку навчання. Краще дайте дитині можливість поступово втягнутися в навчальний процес, не треба вимагати від дитини одразу старань "по максимуму".
Як проходитиме навчання у школі в умовах карантину
З 1 вересня учні за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.
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А школи в "червоній" зоні працюватимуть інакше – там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в такій зоні. Кожні 14 днів перехід регіону з однієї до іншої зони вирішуватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.
Як організувати навчання у школі в період пандемії:
- не можна допускати до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;
- для учнів варто розробити маршрути та графік допуску до школи, щоб уникнути скупчень людей;
- пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;
- адміністрація закладу освіти має скласти розклад уроків так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості треба забезпечити проведення занять на свіжому повітрі. Також обов’язково потрібно провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.