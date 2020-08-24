Перше вересня вже дуже близько. Для когось це свято та довгоочікуваний момент, а для інших – початок тяжкого "гризіння" граніту науки. Як же заохотити дитину до навчання після дистанційної освіти та канікул – читайте у матеріалі.

Журналісти 24 каналу підготували кілька порад для батьків, які допоможуть підготувати вашу малечу до 1 вересня.

Цікаво Як навчати учнів під час пандемії: детальна інструкція від МОН

Як підготувати дитину до школи

Оскільки цього року початок навчального року досить тривожний, для початку батькам варто емоційно підготувати малечу до перших днів у школі. Особливо, якщо малеча йде у перший клас.

Психологи радять першокласникам розповідати, яким буде їхнє майбутнє навчання. Наприклад, за місяць до початку навчання варто розповідати про заклад освіти. Можливо, сходити, познайомитись з вчителем тощо та подавати всю інформацію поступово.

А директорка школи "Мандрик" Леся Харітонова радить батькам, аби вони дозволили дитині обирати одяг та речі до школи на власний смак. Головне – щоб малечі було зручно. І учневі/учениці точно підніматиме настрій у школі красиві канцтовари, щоденник із улюбленим кумиром чи блокнотик для записів з обкладинкою крутих супергероїв.



Купіть дитині все необхідне до школи, і не забудьте про маски та антисептик / НУШ

Тоді малеча отримає задоволення від підготовки до школи. А якщо дитина щаслива, то в неї сформується позитивне відношення до школи, що добре вплине на її навчання.

І врахуйте, що у цьому навчальному році, окрім канцтоварів, портфеля і одягу, вам знадобляться також захисні маски та дезінфектори.

Також варто забезпечити для дитини комфортний вихід з "канікулярно-карантинного режиму" вже зараз. Зокрема, у серпні треба вже повертатися до звичного режиму, який був у дитини під час навчання.

Що ще можна зробити:

за 2 тижні до навчального процесу вкладати дитину раніше спати;

почати читати разом книжки;

підтримувати спільні улюблені фізичні активності на свіжому повітрі;

не варто планувати додаткових поїздок чи кардинальних змін в житті перед 1 вересня (наприклад, переїзд).

Тож, привчайте дитину до шкільної дисципліни: підйом о 7 ранку, швидке умивання, особиста гігієна, сніданок і інші завдання. Навчіть дитину складати рюкзак з вечора. Тоді початок навчання не стане для дитини стресом.

А сімейний лікар Наталія Барабаш радить не тиснути на школярів на самому початку навчання. Краще дайте дитині можливість поступово втягнутися в навчальний процес, не треба вимагати від дитини одразу старань "по максимуму".

Як проходитиме навчання у школі в умовах карантину

З 1 вересня учні за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.

До теми Що робити, якщо в учня виявили симптоми COVID-19: інструкція для шкіл і садочків

А школи в "червоній" зоні працюватимуть інакше – там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в такій зоні. Кожні 14 днів перехід регіону з однієї до іншої зони вирішуватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

не можна допускати до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;

для учнів варто розробити маршрути та графік допуску до школи, щоб уникнути скупчень людей;

пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;

адміністрація закладу освіти має скласти розклад уроків так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості треба забезпечити проведення занять на свіжому повітрі. Також обов’язково потрібно провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу