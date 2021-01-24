Складати зовнішнє незалежне оцінювання з 1 січня 2025 року можна буде виключно українською мовою. Наразі мову при складанні тестів можна обирати.

ЗНО зараз потерпає від різноманітних атак через нову вимогу та через інші причини. Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю видання "Радіо Свобода".

До речі ЗНО не повинне змушувати когось навчатися, – експертка про новий тест з української мови

Чому ЗНО критикують

За словами Кременя, з одного боку, кажуть, що українська, як єдина мова іспиту, дискримінує здобувачів освіти. З іншого боку заявляють, що ЗНО начебто не дає об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти.

Але ЗНО як обов’язкове для складання – один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО. І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку,

– зауважив омбудсмен.

Він додав, що вимоги до сертифікатів про рівень володіння державною мовою держслужбовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО було на такому ж рівні.

Про ЗНО у 2021 році