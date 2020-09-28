Впродовж 2021 року вчителям піднімуть зарплати майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту держбюджету України на наступний рік. На скільки підвищать виплати освітянам – читайте нижче.

Деталі розповів т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет під час програми "Мир і/чи війна" на телеканалі "Інтер".

Цікаво Вчителям запропонують добровільне страхування від COVID-19: деталі

За його словами, доходи вчителів вже зросли на 5,8% від 1 вересня 2020 року. У зв’язку з підвищенням заробітної плати вже з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, а з 1 липня – ще на 8%. "Тобто впродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%", – наголосив Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що раніше т.в.о. міністра освіти запевняв, що розрахункова зарплата вчителів з 1 січня 2021 року становитиме майже 12 тисяч гривень, а з липня – близько 14 тисяч гривень.

Водночас Шкарлет висловив занепокоєння низьким рівнем зарплати педагогів та назвав це злочином проти України.

Він запевнив, що зарплата педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, наукових працівників тощо за ці роки так і не змінилися. "Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок та доплат. Сьогодні ми намагаємось це змінити", – прокоментував т.в.о. міністра освіти і науки.

Скільки у проєкті Держбюджету-2021 закладено на освіту?

Збільшення видатків на освіту на наступний рік закладено 173,8 мільярда гривень, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року. Зокрема, для виплат зарплати вчителям передбачено 102,5 мільярда гривень.

На шо ще підуть гроші в сфері освіти: