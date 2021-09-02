Також підвищать іменні стипендії учнів і студентів. Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що востаннє збільшення розмірів стипендій було ще у 2017 році.

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За словами міністра освіти, підвищення стипендій має ще більше мотивувати їх вчитися і досягати науково-освітніх вершин.

Наразі кількість отримувачів академічної стипендії в вишах та коледжах становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються на одному факультеті чи курсі за певною спеціальністю.

Як збільшаться стипендії студентів з 2022 року

Розмір мінімальної академічної стипендії для учнів профтехів збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць.

збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць. Розмір стипендій студентів коледжів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", "фаховий молодший бакалавр" чи "бакалавр" збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць (а для студентів, які мають стипендії у підвищеному розмірі, вона збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць).

які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", "фаховий молодший бакалавр" чи "бакалавр" збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць (а для студентів, які мають стипендії у підвищеному розмірі, вона збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць). Стипендії студентів вишів та наукових установ за рівнями "молодший бакалавр", "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" збільшуються з 1300 до 2000 гривень на місяць а для студентів, які мають стипендії у підвищеному розмірі, вона збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць).

Підвищення розміру стипендій президента України

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

для студентів коледжів – збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

для студентів вишів та наукових установ – збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Підвищення розміру іменних та академічних стипендій, заснованих урядом

для учнів профтехів – збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

для студентів коледжів – збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

для студентів вишів та наукових установ – збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Додамо, що уряд також підвищив розмір стипендії президента переможцям Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка:

для студентів коледжів – збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;

для студентів вишів та наукових установ – збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.

До слова, нещодавно уряд затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня бакалавра чи магістра. Забрати диплом можуть через виявлення у роботі плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману чи хабарництва.