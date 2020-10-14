У більшості розвинених країн досвідчені вчителі найвищої кваліфікації отримують на 80 % вищу зарплату, ніж їхні колеги-початківці. Яку ж зарплату отримують педагоги в різних країнах світ – читайте у дослідженні.

Міжнародна економічна організація OECD опублікувала освітній звіт Education at a Glance 2020 із даними про те, скільки уряди розвинених країн витрачають на освітян.

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Чи відрізняється зарплата вчителів-початківців і досвідчених педагогів? У багатьох розвинених країнах вчителі найвищої кваліфікації, які мать багато досвіду, отримують на 80 % вищу зарплату, ніж їхні колеги, які тільки почали працювати в освітній сфері.

У таких країнах, як Італія, Японія, Корея, Греція, Ізраїль, Угорщина, вчитель середньої школи може досягти максимальної заробітної плати лише після 35 років роботи у школі. Водночас у Новій Зеландії, Австралії, Шотландії зарплату найвищого рівня вчитель може отримувати вже після 8 років стажу.

У яких країнах вчителі заробляють найбільше

Фахівці з’ясували, що найбільшу заробітну плату мають вчителі з Люксембургу: вчитель-початківець там отримує 80 тисяч доларів на рік. Натомість вже після 15 років роботи його зарплата зростає до 110 тисяч на рік, а найбільш досвідчений вчитель тут отримує 140 тисяч доларів на рік.

А в Німеччині та Швейцарії стартова зарплата вчителя — 50 тисяч доларів на рік, а максимальна — близько 100 тисяч. Тобто у більшості європейських країн вчитель-початківець отримує приблизно 40 тисяч доларів на рік.



Вчителька у школі в європейській країні / Фото dingyue

Які вчителі заробляють найменше?

Загалом, найменше отримують вчителі-початківці та вчителі дошкільних і початкових класів.

Так, зарплати зростають у тих, хто підвищує свою кваліфікацію, напрацьовує стаж у школі або викладає у середній та старшій школі. Наприклад, у Данії, Литві та Норвегії вчитель середньої школи отримує на третину більше, ніж його колега з початкової школи.

Проте в Ізраїлі вихователь дитсадочка отримує на 5 % більше до зарплати, ніж учитель середньої школи.

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Натомість у грошовому вимірі найменшу стартову зарплату отримують вчителі в Словаччині — близько 38 тисяч доларів на рік. Максимальний вчительський оклад тут становить трохи більш як 40 тисяч доларів на рік.

Скільки заробляють директори шкіл?

Директор школи в Латвії отримує трохи більше ніж 20 тисяч доларів на рік, тоді як його колега в Люксембургу — понад 110 тисяч доларів на рік.

Найменшу максимальну зарплату мають директори польських шкіл — близько 32 тисяч доларів на рік. А найбільший максимальний оклад мають директори в Люксембургу — понад 150 тисяч доларів на рік.