Нещодавно уряд ухвалив постанову про підвищення з 1 січня 2021 зарплат освітян на 20%. Пропонуємо вам порівняти підвищену заробітну плату вчителів на першому та десятому році роботи.

Джерело: Профспілка працівників освіти

Згідно з даними Державної служби статистики України за 2020 рік, за мінімальними підрахунками українець витрачає в місяць 7811 гривень.

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Тому ми вирішили порівняти оплату праці вчителя початкових класів, який щойно переступив поріг школи та його ж після 10 років роботи у школі. Для цього можна використати таблицю розмірів зарплат освітян.

Додамо, що з 1 січня 2021 року мінімальну заробітну плату встановлено у сумі 6 тисяч гривень за місяць, а з 1 грудня – 6500 гривень. У погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 гривні, з 1 грудня – 39,12 гривні.



Тарифна сітка зарплати вчителів / Фото Профспілка працівників освіти

Скільки заробляє молодий спеціаліст

Після закінчення університету вчителю присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". А відповідно до схеми тарифних розрядів такому вчителю тарифікується зарплата за 10 тарифним розрядом: 4050 гривень.

Але сюди варто було б додати надбавку за престижність професії. Але пам’ятайте, що в різних регіонах така надбавка коливається від 5 до 30%.

З 1 січня 2021 році ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи становитиме 4 тисячі 859 гривень, а з й грудня – 5 тисяч 265 гривень.

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Скільки заробляє вчитель через 10 років

Відповідно до наказу про атестацію педагогів учитель може атестуватися 1 раз на 5 років (в деяких випадках позачергово один раз на два роки).

Тобто, протягом десяти років учитель має змогу підвищити кваліфікацію (категорію) як мінімум 2 рази. З цього випливає, що через вказаний період роботи педагог може отримати І категорію.

Так, за тарифною сіткою, учитель І категорії отримує заробітну плату за 12 тарифним розрядом – на сьогодні ставка по такому розряду становить 4717 гривень.

Враховуючи підвищення зарплат, ставка вчителя I категорії з 1 січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривні, а з грудня – до 6 тисяч 567 гривень.

Водночас ставка вчителя вищої категорії із 1 січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня – до 7 тисяч 1 гривні.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Також тут можуть бути доплати та надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво та вислугу років, адже не всі вчителі отримують такі надбавки.

І якщо згадати, що мінімальні витрати на одну людину в місяць – 7811 гривень. Ми бачимо, що мінімальна заробітна плата вчителя не співпадає з мінімальними витратами.

Зазначимо: усі ці розрахунки є приблизними, адже на зарплату вчителя впливає дуже багато факторів: кількість годин, категорія, вислуга років тощо.