Скільки заробляють молоді вчителі в Україні: відома сума зарплати
Зарплата вчителя-початківця в Україні зараз складає близько 7,5 тисячі гривень. Проте після підвищення зарплат у 2021 році вона збільшиться на дві тисячі та складатиме 9,5 тисячі гривень.
Про це на засідання Верховної Ради, представляючи проєкт Держбюджету на 2021 рік, сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.
Цікаво У вчителів не можуть вимагати негативний тест після захворювання COVID-19: деталі
За його словами, зараз вчитель без категорії отримує 7 580 гривень. А після зростання зарплат у 2021 році він отримуватиме 9 511 гривень. Тобто таку зарплату мають молоді вчителі одразу після завершення університету.
А вчитель вищої категорії в середньому отримує зараз 10 600 гривень, а після підвищення він буде отримувати понад 13 тисяч гривень,
– заявив Марченко.
Що відомо про підвищення зарплат вчителів
Зарплата освітян у 2021 році має бути підвищена. Так, з січня наступного року розміри ставок зарплати вчителів збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Водночас у МОН зазначили, що педагоги з вересня цього року вже отримали збільшену зарплату на 5,8%.
Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН
Ексочільниця МОН Любомира Мандзій додала, що затримки у виплаті заробітної плати педагогам у грудні 2020 року не буде. Адже понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції буде перерозподілено між місцевими бюджетами, щоб не допустити заборгованості.
Поділитися новиною
-
Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки1 жовтня 2020 , 11:56
-
Порно на контрольній: викладач Львівської політехніки розробив нову "методику" навчання11 грудня 2020 , 16:42
-
У школах Львова можуть змістити зимові канікули через локдаун: як навчатимуть учнів10 грудня 2020 , 13:02