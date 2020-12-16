Зарплата вчителя-початківця в Україні зараз складає близько 7,5 тисячі гривень. Проте після підвищення зарплат у 2021 році вона збільшиться на дві тисячі та складатиме 9,5 тисячі гривень.

Про це на засідання Верховної Ради, представляючи проєкт Держбюджету на 2021 рік, сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє 24 канал.

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За його словами, зараз вчитель без категорії отримує 7 580 гривень. А після зростання зарплат у 2021 році він отримуватиме 9 511 гривень. Тобто таку зарплату мають молоді вчителі одразу після завершення університету.

А вчитель вищої категорії в середньому отримує зараз 10 600 гривень, а після підвищення він буде отримувати понад 13 тисяч гривень,

– заявив Марченко.

Додамо, що Верховна Рада 15 грудня ухвалила в другому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. За відповідне рішення проголосувало 289 народних депутатів. Усе найважливіше про нього читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про підвищення зарплат вчителів

Зарплата освітян у 2021 році має бути підвищена. Так, з січня наступного року розміри ставок зарплати вчителів збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Водночас у МОН зазначили, що педагоги з вересня цього року вже отримали збільшену зарплату на 5,8%.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

Ексочільниця МОН Любомира Мандзій додала, що затримки у виплаті заробітної плати педагогам у грудні 2020 року не буде. Адже понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції буде перерозподілено між місцевими бюджетами, щоб не допустити заборгованості.