За період з 1 січня по 31 грудня 2021 року посадовий оклад міністра освіти Сергія Шкарлета склав понад 902 тисячі гривень. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит 24 каналу.

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Проте на податки пішло 176 тисяч гривень з його зарплати. Тож, фактична зарплата очільника МОН за 2021 рік – 726,5 тисячі гривень.



Відповідь Кабміну на запит 24 каналу щодо зарплати Шкарлета

Зарплата Шкарлета по місяцях

У 2021 році Сергій Шкарлет отримав таку зарплату:

За січень – більше 42 тисяч гривень.

За лютий – близько 41 тисячі гривень.

За березень – понад 100 тисяч (отримав надбавку, оплату за відрядження та матеріальну допомогу на оздоровлення).

За квітень – понад 46 тисяч гривень.

За травень – близько 50 тисяч гривень.

За червень – майже 42 тисячі гривень.

За липень – понад 53 тисячі гривень.

За серпень – близько 51 тисячі гривень.

За вересень – майже 58 тисяч гривень.

За жовтень – більше 43 тисяч гривень.

За листопад – майже 70 тисяч гривень (мав ще надбавку).

За грудень – майже 75 тисяч гривень (отримав ще надбавку та матеріальну допомогу).

Таким чином лише у 2021 році Сергій Шкарлет отримав 726 425,68 гривень зарплати.

Цікаво, що фактично отримана за 12 місяців зарплата прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля становила 561 775,65 гривень – це менше, ніж у міністра освіти на 164 650 гривень.

Шкарлет вже рік очолює МОН

25 червня 2020 року Шкарлет обійняв посаду заступника міністра освіти, згодом Кабмін поклав на нього виконання обов'язків міністра.

А вже 17 грудня 2020 року Верховна Рада затвердила його на посаді міністра освіти. Згідно з декларацією, з червня по грудень 2020 року Шкарлет заробив у Міносвіти 440 243 гривні.

Скільки у 2021 році витратили на утримання МОН

Зміст МОН у 2021 році коштував державному бюджету 183, 5 мільйона гривень, повідомляє видання "Фокус". З них було витрачено на:

оплату праці (у тому числі нарахування на оплату праці) – 158 234 100 гривень;

витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 3 994 200 гривень;

оплату послуг (крім комунальних) – 16 854 900 гривень;

витрати на відрядження – 1240100 гривень;

оплата опалення – 1309600 гривень;

оплата водопостачання та водовідведення – 93 700 гривень;

оплата електроенергії – 1482000 гривень;

оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 100 100 гривень;

інші поточні витрати – 236 100 гривень.

До слова, у МОН все частіше почали виникати скандали після того, як міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет. Читайте 5 найгучніших інцидентів у Міносвіти за керівництва Шкарлета – у статті.