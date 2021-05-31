Так, порівняно з березнем розмір середньої заробітної плати в Україні зменшився на 0,5%.

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Проте загалом за останні 12 місяців (відносно квітня 2020 року) рівень зарплат освітян збільшився на 29,8%.

Водночас середня заробітна плата штатних працівників освіти в квітні складала 80% від середнього рівня по економіці та 181% від показника мінімальної заробітної плати в країні (6 000 гривень).

Середня зарплата працівників освіти у квітні 2021 року склала 10 859 гривень .

. Водночас у лютому ця середня зарплата освітян була 11 тисяч гривень.

Додамо, що за регіональною ознакою у квітні у 2021 року найбільшою середня зарплата була у Донецькій області (13 886 гривні) та Києві (20 422 гривні).

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета уряду – підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тож, протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.

Водночас Зеленський заявив, що всі вчителі в Україні повинні мати: