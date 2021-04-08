Понад 20 українських вишів у 2020 році прийняли на навчання майже 3,5 тисячі ветеранів. Окрім того, студентами стали ще 4 тисячі дітей учасників бойових дій.

Заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний розповів, що їм вдалося налагодити співпрацю з закладами вищої освіти щодо навчання чи перепідготовки ветеранів.

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За його словами, це сприятиме успішному поверненню їх до мирного життя в суспільстві.

Для того, щоб створити сприятливі умови для навчання ветеранам та членам їх сімей, а також забезпечити успішну соціальну реадаптацію захисників України, у 2020 році Мінветеранів уклало договір про співпрацю та взаємодію з 21 вишем,

– заявив Безкаравайний.

А в рамках бюджетної програми Міністерства ветеранів, цього року до вишів вступили понад 3,7 тисяч осіб серед учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності.

Окрім того, ще понад 21 тисяча українських захисників пройшли програму з профорієнтації.



До слова, юристи запевнили, що студенти-переселенці та ті, хто проживає у населених пунктах поблизу лінії розмежування, мають знижку на проживання в гуртожитках.