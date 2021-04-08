Скільки українських ветеранів стали студентами у 2020 році
Понад 20 українських вишів у 2020 році прийняли на навчання майже 3,5 тисячі ветеранів. Окрім того, студентами стали ще 4 тисячі дітей учасників бойових дій.
Заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний розповів, що їм вдалося налагодити співпрацю з закладами вищої освіти щодо навчання чи перепідготовки ветеранів.
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За його словами, це сприятиме успішному поверненню їх до мирного життя в суспільстві.
Для того, щоб створити сприятливі умови для навчання ветеранам та членам їх сімей, а також забезпечити успішну соціальну реадаптацію захисників України, у 2020 році Мінветеранів уклало договір про співпрацю та взаємодію з 21 вишем,
– заявив Безкаравайний.
А в рамках бюджетної програми Міністерства ветеранів, цього року до вишів вступили понад 3,7 тисяч осіб серед учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності.
Окрім того, ще понад 21 тисяча українських захисників пройшли програму з профорієнтації.
До слова, юристи запевнили, що студенти-переселенці та ті, хто проживає у населених пунктах поблизу лінії розмежування, мають знижку на проживання в гуртожитках.
Як у 2021 році вступатимуть абітурієнти з окупованих територій?Вступ для таких абітурієнтів буде організовано за процедурою в межах квоти-2 (кількість пільгових бюджетних місць, яка складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення).
Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри: з української мови, історії України та ще один предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).
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