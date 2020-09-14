11 вересня 2020 року завершилось зарахування вступників на магістратуру на бюджет на базі бакалавра. Так, державні місця отримали понад 35 тисяч вступників на магістратуру у різні виші України.

Найбільша кількість вступників-магістрів вступило до Київського національного університету імені Тараса Шевченка – майже півтори тисячі вступників, передає пресслужба МОН.

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Також у десятку лідерів увійшли університети з Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя та Тернополя.

На які спеціальності найчастіше вступали на магістратуру? У лідерах спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет магістрів такі напрямки "Середня освіта" (4066 вступників), "Комп’ютерні науки" (1691 вступник) та "Електроенергетика" (1266 вступників).

Скільки вступників пройшли на бюджет на магістратуру до вишів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1472; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1335; Національний університет "Львівська політехніка" – 1083; Львівський національний університет імені Івана Франка – 1038; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 923; Національний авіаційний університет – 918; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 881; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 617; Тернопільський національний економічний університет – 563; Національний університет "Запорізька політехніка" – 559.

До слова, на бакалавра на бюджет до омріяних вишів вступили понад 49 тисяч вступників, а це 79,2% зі всіх абітурієнтів. МОН сформувало десятку найпопулярніших закладів за кількістю поданих заяв, а також найпопулярніші спеціальності у 2020 році. Про це – читайте за посиланням.