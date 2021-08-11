Відповідне розпорядження було затверджено під час засідання уряду 11 серпня. Так, на проєктні та будівельно-монтажні роботи для "Президентського університету" у 2021 року витратять 70 мільйонів гривень.

До теми Зеленський хоче 4 тисячі доларів, – Шкарлет про зарплати педагогів Президентського університету

Раніше Сергій Шкарлет зазначав, що на створення президентського вишу необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.

Що відомо про "Президентський виш"

Нещодавно уряд схвалив реалізацію проєкту "Президентського університету". Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Концепція передбачає застосування методики навчання за принципом 30% теорії та 70% практики.

Навчання буде здійснюватися за шістьма основних напрямків:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

А найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.

Сергій Шкарлет розповів про особливості університету для студентів та викладачів: соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування, гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних компаніях тощо.

До слова, цього року на бюджет вступило майже 60 тисяч осіб. В які виші та спеціальності вступили найбільше абітурієнтів на бюджет у 2021 році – читайте у статті.