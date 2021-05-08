Скільки випускників з окупованих територій вступили до вишів у 2020 році: дані

У 2020 році завдяки освітнім центрам "Донбас – Україна" і "Крим – Україна" до українських вишів вступило майже 1,5 тисячі дітей з окупованих територій Криму та Донбасу.

Лише у Харкові освітні центри "Донбас – Україна" і "Крим – Україна" діють при 20 вишах. До них можна звертатися, навіть не маючи паспорта чи документа про освіту.

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Так, директорка освітнього центру “Донбас – Україна” в ЛНАУ Лариса Васюренко розповіла, у 2020 році до Харківського національного політехнічного університету на бюджет вступили 150 абітурієнтів з окупованих територій.

Ще 10 жителів Луганської і Донецької областей навчаються на контрактній основі.

Загалом через освітні центр "Донбас – Україна" і "Крим – Україна" до українських вишів вступило майже 1,5 тисячі випускників з окупованих територій.

А цього року освітні центри "Донбас –України" і "Крим – Україна" відкриються 7 червня і працюватимуть до 24 червня. До того часу абітурієнти можуть отримати консультації телефоном і в соціальних мережах.

Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати без паспорта, маючи лише свідоцтво про народження. Ми тут сприяємо в отриманні українського паспорта. Також можуть вступати, не маючи документа про освіту,

– розповіла Васюренко.

Які пільги мають абітурієнти з окупованих територій? Вступ для абітурієнтів з ТОТ організовано за процедурою в межах квоти-2 (пільговими бюджетними місцями, які складають не менше ніж 20% загального обсягу бюджету).

Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри.

До слова, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки започатковують нову спеціальність для бакалаврів. Вони матимуть можливість навчатись по освітньо-професійній програмі "Художня обробка бурштину".