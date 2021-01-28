Скільки вчителів зареєструвалися на сертифікацію-2021: дані по областях

28 січня 2021 , 09:11
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Наразі 1559 учителів початкових класів зареєструвалися на проходження сертифікації у 2021 році, а це становить 77,95% від допустимої кількості учасників. І часу залишилося мало, адже 27 січня завершився основний етап реєстрації, а додатковий етап триватиме до 31 січня.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Отож, зареєструвалося майже 1600 вчителів, в той час як загалом взяти участь може 2 тисячі педагогів.

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До слова, додатковий етап реєстрації, під час якого подати заяви зможуть всі охочі вчителі початкової класів, триватиме з 28 до 31 січня 2021 року. Але реєстрацію вчителів буде припинено достроково, якщо зареєструються 2 тисячі осіб.

Вже вичерпано квоту заяв на реєстрацію для проходження сертифікації в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Водночас найменше карток-заяв сформовано в Київській (28%) та Закарпатській (33%) областях. Також не вистачає учасників у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Черкаській та Херсонській областях.

Скільки вчителів зареєструвалися на сертифікацію-2021 в регіонах

  • У Києві – 102 вчителя початкових класів;
  • Вінницька область – 63 вчителя початкових класів;
  • Волинська область – 49 вчителів початкових класів;
  • Дніпропетровська область – 141 вчитель початкових класів;
  • Донецька область – 73 вчителя початкових класів;
  • Житомирська область – 74 вчителі початкових класів;
  • Закарпатська область – 29 вчителів початкових класів;
  • Запорізька область – 77 вчителів початкових класів;
  • Івано-Франківська область – 45 вчителів початкових класів;
  • Київська область – 31 вчитель початкових класів;
  • Кіровоградська область – 54 вчителі початкових класів;
  • Луганська область – 22 вчителі початкових класів;
  • Львівська область – 78 вчителів початкових класів;
  • Миколаївська область – 47 вчителів початкових класів;
  • Одеська область – 97 вчителів початкових класів;
  • Полтавська область – 70 вчителів початкових класів;
  • Рівненська область – 55 вчителів початкових класів;
  • Сумська область – 48 вчителів початкових класів;
  • Тернопільська область – 65 вчителів початкових класів;
  • Харківська область – 107 вчителів початкових класів;
  • Херсонська область – 36 вчителів початкових класів;
  • Хмельницька область – 53 вчителя початкових класів;
  • Черкаська область – 44 вчителя початкових класів;
  • Чернівецька область – 51 вчитель початкових класів;
  • Чернігівська область – 48 вчителів початкових класів.

Як зареєструватися на сертифікацію-2021

Вчитель має заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників". Його можна знайти тут.

Також до заяви варто додати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

Які документи треба подати

  • Оформлену реєстраційну картку-заяву;
  • Копію паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по-батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу вчителя;
  • Довідку із закладу освіти;
  • Копію паспорта та ідентифікаційного номеру.

Що таке сертифікація вчителів

Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.

Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

– незалежного тестування учасників сертифікації;
– самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
– вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.