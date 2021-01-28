Скільки вчителів зареєструвалися на сертифікацію-2021: дані по областях
Наразі 1559 учителів початкових класів зареєструвалися на проходження сертифікації у 2021 році, а це становить 77,95% від допустимої кількості учасників. І часу залишилося мало, адже 27 січня завершився основний етап реєстрації, а додатковий етап триватиме до 31 січня.
Джерело: Український центр оцінювання якості освіти
Отож, зареєструвалося майже 1600 вчителів, в той час як загалом взяти участь може 2 тисячі педагогів.
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До слова, додатковий етап реєстрації, під час якого подати заяви зможуть всі охочі вчителі початкової класів, триватиме з 28 до 31 січня 2021 року. Але реєстрацію вчителів буде припинено достроково, якщо зареєструються 2 тисячі осіб.
Вже вичерпано квоту заяв на реєстрацію для проходження сертифікації в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Водночас найменше карток-заяв сформовано в Київській (28%) та Закарпатській (33%) областях. Також не вистачає учасників у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Черкаській та Херсонській областях.
Скільки вчителів зареєструвалися на сертифікацію-2021 в регіонах
- У Києві – 102 вчителя початкових класів;
- Вінницька область – 63 вчителя початкових класів;
- Волинська область – 49 вчителів початкових класів;
- Дніпропетровська область – 141 вчитель початкових класів;
- Донецька область – 73 вчителя початкових класів;
- Житомирська область – 74 вчителі початкових класів;
- Закарпатська область – 29 вчителів початкових класів;
- Запорізька область – 77 вчителів початкових класів;
- Івано-Франківська область – 45 вчителів початкових класів;
- Київська область – 31 вчитель початкових класів;
- Кіровоградська область – 54 вчителі початкових класів;
- Луганська область – 22 вчителі початкових класів;
- Львівська область – 78 вчителів початкових класів;
- Миколаївська область – 47 вчителів початкових класів;
- Одеська область – 97 вчителів початкових класів;
- Полтавська область – 70 вчителів початкових класів;
- Рівненська область – 55 вчителів початкових класів;
- Сумська область – 48 вчителів початкових класів;
- Тернопільська область – 65 вчителів початкових класів;
- Харківська область – 107 вчителів початкових класів;
- Херсонська область – 36 вчителів початкових класів;
- Хмельницька область – 53 вчителя початкових класів;
- Черкаська область – 44 вчителя початкових класів;
- Чернівецька область – 51 вчитель початкових класів;
- Чернігівська область – 48 вчителів початкових класів.
Як зареєструватися на сертифікацію-2021
Вчитель має заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників". Його можна знайти тут.
Також до заяви варто додати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.
Які документи треба подати
- Оформлену реєстраційну картку-заяву;
- Копію паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по-батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу вчителя;
- Довідку із закладу освіти;
- Копію паспорта та ідентифікаційного номеру.
Що таке сертифікація вчителівСертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.
Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:
– незалежного тестування учасників сертифікації;
– самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;
– вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
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