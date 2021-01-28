Наразі 1559 учителів початкових класів зареєструвалися на проходження сертифікації у 2021 році, а це становить 77,95% від допустимої кількості учасників. І часу залишилося мало, адже 27 січня завершився основний етап реєстрації, а додатковий етап триватиме до 31 січня.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Отож, зареєструвалося майже 1600 вчителів, в той час як загалом взяти участь може 2 тисячі педагогів.

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До слова, додатковий етап реєстрації, під час якого подати заяви зможуть всі охочі вчителі початкової класів, триватиме з 28 до 31 січня 2021 року. Але реєстрацію вчителів буде припинено достроково, якщо зареєструються 2 тисячі осіб.

Вже вичерпано квоту заяв на реєстрацію для проходження сертифікації в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Водночас найменше карток-заяв сформовано в Київській (28%) та Закарпатській (33%) областях. Також не вистачає учасників у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Черкаській та Херсонській областях.

Скільки вчителів зареєструвалися на сертифікацію-2021 в регіонах

У Києві – 102 вчителя початкових класів;

Вінницька область – 63 вчителя початкових класів;

Волинська область – 49 вчителів початкових класів;

Дніпропетровська область – 141 вчитель початкових класів;

Донецька область – 73 вчителя початкових класів;

Житомирська область – 74 вчителі початкових класів;

Закарпатська область – 29 вчителів початкових класів;

Запорізька область – 77 вчителів початкових класів;

Івано-Франківська область – 45 вчителів початкових класів;

Київська область – 31 вчитель початкових класів;

Кіровоградська область – 54 вчителі початкових класів;

Луганська область – 22 вчителі початкових класів;

Львівська область – 78 вчителів початкових класів;

Миколаївська область – 47 вчителів початкових класів;

Одеська область – 97 вчителів початкових класів;

Полтавська область – 70 вчителів початкових класів;

Рівненська область – 55 вчителів початкових класів;

Сумська область – 48 вчителів початкових класів;

Тернопільська область – 65 вчителів початкових класів;

Харківська область – 107 вчителів початкових класів;

Херсонська область – 36 вчителів початкових класів;

Хмельницька область – 53 вчителя початкових класів;

Черкаська область – 44 вчителя початкових класів;

Чернівецька область – 51 вчитель початкових класів;

Чернігівська область – 48 вчителів початкових класів.

Як зареєструватися на сертифікацію-2021 Вчитель має заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу на сайті УЦОЯО у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників". Його можна знайти тут. Також до заяви варто додати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру. Які документи треба подати Оформлену реєстраційну картку-заяву;

Копію паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по-батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу вчителя;

Довідку із закладу освіти;

Копію паспорта та ідентифікаційного номеру.