Скільки вчителів вже повністю вакциновані, а де – найнижчі показники: оновлені дані МОН
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Міністерство освіти поінформувало про оновлені дані статистики щодо вакцинації освітян. Так, одну дозу щеплення проти COVID-19 отримали 87% працівників шкіл. Водночас повністю двома дозами вакциновано близько 380 тисяч вчителів (60%).
Міністр освіти Сергій Шкарлет попросив освітян не ігнорувати рекомендації МОЗ, головна з яких полягає в необхідності щеплення.
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Де вакциновано найбільше вчителів
Найвищий рівень повної вакцинації демонструють наступні регіони:
- Луганська область – 80%;
- Харківська область – 78%;
- Київська область – 73%;
- Черкаська область – 72%;
- Полтавська область – 72%;
- Київ – 70%.
Де вакциновано найменше вчителів
Велика кількість невакцинованих освітян залишається у школа трьох областей:
- Рівненської області – 22,5%,
- Волинської області– 19,6%,
- Івано-Франківської області – 18,5%.
Додамо, що за рекомендацією МОН деякі школи розпочали канікули раніше. З 18 жовтня відправили дітей на осінні канікули 5 790 закладів освіти.
У регіонах, які потрапили до червоної зони, на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. Найбільше таких:
- у Запорізькій області – 156 шкіл,
- Дніпропетровській – 127,
- Донецькій – 113.
До слова, у Тернополі працівники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію у вчителів. Першою перевірили школу №4, де вакциновано понад 87% персоналу. Як пройшла перевірка – читайте у статті.