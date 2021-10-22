Скільки вчителів вже повністю вакциновані, а де – найнижчі показники: оновлені дані МОН

Міністерство освіти поінформувало про оновлені дані статистики щодо вакцинації освітян. Так, одну дозу щеплення проти COVID-19 отримали 87% працівників шкіл. Водночас повністю двома дозами вакциновано близько 380 тисяч вчителів (60%).

Міністр освіти Сергій Шкарлет попросив освітян не ігнорувати рекомендації МОЗ, головна з яких полягає в необхідності щеплення.

До теми На директорку школи у Львівській області подали до суду через низький рівень вакцинації вчителів

Де вакциновано найбільше вчителів

Найвищий рівень повної вакцинації демонструють наступні регіони:

Луганська область – 80%;

Харківська область – 78%;

Київська область – 73%;

Черкаська область – 72%;

Полтавська область – 72%;

Київ – 70%.

Де вакциновано найменше вчителів

Велика кількість невакцинованих освітян залишається у школа трьох областей:

Рівненської області – 22,5%,

Волинської області– 19,6%,

Івано-Франківської області – 18,5%.

Додамо, що за рекомендацією МОН деякі школи розпочали канікули раніше. З 18 жовтня відправили дітей на осінні канікули 5 790 закладів освіти.

У регіонах, які потрапили до червоної зони, на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. Найбільше таких:

у Запорізькій області – 156 шкіл,

Дніпропетровській – 127,

Донецькій – 113.

До слова, у Тернополі працівники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію у вчителів. Першою перевірили школу №4, де вакциновано понад 87% персоналу. Як пройшла перевірка – читайте у статті.