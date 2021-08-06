Скільки вчителів вже вакцинували до 1 вересня та в яких областях найбільше

ВООЗ прогнозує нову хвилю коронавірусу на початок вересня. Тож вчителів зараз активно вакцинують від COVID-19. Скільки педагогів пройшли курс щеплення та в яких областях найбільше – читайте у статті.

Голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів, що серед працівників освіти повний курс вакцинації пройшли 308 тисяч осіб.

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В яких областях провакцинували найбільше людей

Лідером з вакцинації вчителів є Львівська область – там щепили 25 тисяч освітян. Також найбільше щеплюють педагогів у Запорізькій (23 тисячі осіб) та Харківській (17 тисяч осіб) областях.

А найменше вчителів вакцинували у:

Волинській області – 6,8 тисячі осіб

Чернівецькій області – 6,6 тисячі осіб,

Луганській області – 2,7 тисячі осіб,

Донецькій області – 4,5 тисячі осіб.

Радуцький також зауважив, що в Україні поступово погіршується епідеміологічна ситуація.

Абсолютні цифри – кількість хворих та госпіталізованих – на невисокому рівні. Але динаміка розповсюдження вірусу стрімко зростає. Нещодавно ВООЗ прогнозувала нову хвилю коронавірусу в Україні на кінець серпня – початок вересня. Прогнози майже збігаються,

– написав він.

За його словами, Україна фактично розпочала змагання з епідемією. "Або ми встигнемо вакцинувати якомога більшу частину населення, або пандемія захлисне Україну", – пояснює Радуцький.

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Головна причина спалаху вважають розповсюдження штаму «Дельта». В Україні вже підтверджено приблизно 150 випадків.

Останнє дослідження про цей штам вірусу доводить, що його концентрація в крові інфікованої людини у тисячу разів більша, ніж китайським штамом. Тому у хворого набагато більша ймовірність інфікувати інших людей.

За його словами, "Дельта" має інші симптоми – лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить, також фіксують випадки порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Водночас після щеплення від COVID-19 людина переносить хворобу або безсимптомно, або у легкій формі.

Як будуть працювати школи з 1 вересня

У новому навчальному році заклади освіти зможуть працювати у жовтій, помаранчевій чи навіть червоній зонах лише за умови наявності 80% вакцинованого проти COVID-19 персоналу.

Водночас школи, у яких вакциновано менше 20% педагогів, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Окрім того, МОН та МОЗ спільно працюють над варіантами роботи шкіл у разі посилення карантину через штам коронавірусу Дельта.