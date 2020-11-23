В Україні близько семи тисяч вчителів хворіють коронавірусом. І хоча зараз це лише 1%, ця цифра з кожним днем зростає. А за постановою уряду, на дистанційне навчання повинні перейти школи, де хворіє на COVID-19 понад 50% учнів і персоналу.

Головна проблема зараз – що протягом того часу, коли хворий вчитель чекає на результати тесту , директор не може навіть відправити потенційно контактних учнів чи вчителів на самоізоляцію, повідомляє ТСН.

Цікаво Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

Директорка київської гімназії Оксана Проскура розповіла про те, що зараз, окрім приватного тесту за гроші, немає іншої можливості у вчителя швидко попередити школу про захворювання.

Адже поки вчитель не отримає підтверджений діагноз, то директор не має права відправити клас на дистанційне навчання. Найшвидший варіант – це зробити тест у приватній лабораторії, але це дорого. Натомість у державній на це піде до десяти днів очікувань.

Директорка пояснює, що єдиний вихід – це оперативне тестування. Натомість це у Міносвіти наразі не коментують. Там говорять лише про те, що зараз готується проєкт закону про страхові виплати педагогічним працівникам у випадках захворюваності на коронавірус.

"Це надзвичайно важливо, тому що професія педагога теж є в групі ризику. Ми сподіваємось, що це буде таким вагомим внеском у державне страхування педагогів", - каже начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко.

Водночас вчителі і досі бояться, що через несвоєчасне відправлення контактних на самоізоляцію рано чи пізно доведеться закрити всю школу. До того ж, якщо захворіють усі вчителі, то навіть не буде кому проводити урок.

Додамо, що в Україні за добу, 23 листопада, виявили 10945 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії захворіли – 635 689 людей, а одужали – понад 291 тисяча.