Скільки вчителів пройшли сертифікацію у 2021 та отримають надбавку до зарплати

Державна служба якості освіти повідомила, що понад тисячу вчителів початкових класів у 2021 році успішно пройшли сертифікацію. Водночас 750 педагогів не змогли пройти всі етапи.

Скільки вчителів пройшли сертифікацію

Всього на сертифікацію цього року зареєструвалися 1 755 учителів, тобто сертифіковали в результаті лише 58,4% педагогів.

Важливо Підвищення кваліфікації: що таке сертифікація вчителів та навіщо її проходити

Так, 1025 вчителів набрали понад 94 бали за результатами вивчення практичного досвіду роботи. Ці педагоги отримають сертифікати до 24 грудня.

Яку надбавку до зарплати вони отримають? Всі сертифіковані вчителі мають право на 20% надбавку до посадового окладу. Успішне проходження сертифікації також зараховується як:

проходження атестації,

є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційних категорії та педагогічного звання.

Які вчителі пройшли сертифікацію

Розподіл серед сертифікованих учителів такий:

74% працюють у міських школах, 26% – у школах сільських місцевостей;

18% – віком до 30 років, 29% – до 40 років, 37% – до 50 років, 16% – до 62 років;

12% з них – спеціалістів, 19% – мають другу, 24% – першу і 45% – вищу кваліфікаційні категорії;

10% мають педагогічне звання “учитель-методист”, 19% – “старший вчитель”, 71% – не мають звання.

Скільки вчителів не пройшли сертифікацію? Відомо, що цього року 730 вчителів початкових класів не змогли пройти всі етапи та провалили сертифікацію. Додамо, що для них не передбачено жодних санкцій.

Що відомо про сертифікацію вчителів Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити та заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.



Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.

У 2020 році в сертифікації брали участь 1 591 педагог, з яких сертифікацію пройшло 902. Всього за три роки в сертифікації взяли учать 4 170 учителів початкових класів, з яких успішно пройшли 63%, тобто 2 632 педагоги.

До слова, у Державній службі якості освіти сподіваються, що сертифікація вчителів перейде в базову, а згодом і в профільну школу (а не лише вчителі початкових класів, як є зараз). Що для цього роблять та деталі – читайте тут.