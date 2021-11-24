Відсторонювати невакцинованих вчителів почали з 8 листопада. Станом на 9 листопада відстороненими були 9,6 тисячі осіб.

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Водночас наразі в Україні відсторонено від роботи 6,5 тисяч невакцинованих працівників шкіл. Серед учителів, зокрема, відсторонено 3,4 тисячі осіб.

Тобто, від початку відсторонення вакцинувалися або надали підтвердження про протипоказання щонайменше 3,1 тисячі працівників шкіл.

Коротко про вакцинацію вчителів в Україні

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, почали відстороняти від роботи без збереження зарплати. Станом на 10 листопада в Україні відсторонили майже 10 тисяч працівників освіти. Де відстороняли вчителів – читайте тут.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

До слова, станом на 22 листопада принаймні однією дозою вакциновано 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл (84,5%).

У МОН повідомили, що очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Натомість дистанційно продовжують працювати 1,7 тисячі шкіл.