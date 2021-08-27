Проте міністр освіти Сергій Шкарлет заявляє, що Україна за зарплатами вчителів не пасе задніх. Окрім того, він пообіцяв, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.

До теми Шкарлет заявив, що викладачам платитимуть по 4 тисячі доларів, а вчителям піднімуть зарплату

За словами Шкарлета, кожен вчитель також може заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. У 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.

Як у 2021 році зросли зарплати вчителів

Зарплата молодого вчителя підвищилася до 4 тисяч 859 гривень, а з грудня зросте до 5 тисяч 265 гривень.

підвищилася до 4 тисяч 859 гривень, а з грудня зросте до 5 тисяч 265 гривень. Зарплата вчителя I категорії збільшиться до 6 тисяч, а з грудня зросте до 6 тисяч 567 гривень.

збільшиться до 6 тисяч, а з грудня зросте до 6 тисяч 567 гривень. Зарплата вчителя вищої категорії наразі становить майже 6,5 тисячі, а з грудня підвищиться до 7 тисяч гривень.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Скільки отримують вчителі в Європі

Середня зарплата вчителя на місяць становить:

в Україні – 210 євро,

в Польщі – 1,2 тисячі євро,

в Німеччині – 5,8 тисячі євро.

у Словаччині – 1 342 євро,

в Угорщині – 1 116 євро,

у Румунії – 979 євро.

у Чорногорії – 803 євро,

у Боснії і Герцеговині – 748 євро,

у Сербії – 630 євро.

Окрім того, від 1,3 тисячі до 1,5 тисячі євро в середньому отримують вчителі в Латвії, Чехії, Литві, Естонії та Греції.

А в країнах Західної і Північної Європи педагоги заробляють набагато більше. Так, середня зарплата вчителя:

у Великій Британії – 3 683 євро,

в Італії – 2 816 євро,

в Словенії – 2 230 євро,

в Данії – 6 207 євро,

в Ісландії – 5 935 євро,

в Німеччині – 5 788 євро,

у Фінляндії – 4 644 євро,

в Австрії – 5 446 євро.



Зарплати вчителів у Європі / Інфографіка "Слово і діло"

До слова, середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень (приблизно 530 доларів). Це означає, що вона майже зрівнялась з середньою в економіці. Додамо, що середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.