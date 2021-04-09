Скільки вчитель має мовчати на уроці: цікаве гарвардське дослідження

Зазвичай вчителі говорять більшу частину уроку, особливо під час дистанційного навчання. Але американські дослідники з’ясували, що насправді мовчання часом навчає учнів краще за монолог.

Вчені розповіли, що грамотні паузи у мовленні, час очікування відповіді учнів – це те, що покращує якість розуміння теми уроку, запам’ятовування та глибину відповідей. Тож вчителям треба трохи більше мовчати на уроках.

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Скільки вчитель має мовчати на уроці

Завершувати розповідь варто, коли хочеться

Вчитель може завершити розповідь, коли вичерпана тема або учні відчувають потребу помовчати. Але дослідження гарвардських вчених показує, що люди зазвичай не здатні навіть на це.

Вчені кажуть, що розмови між людьми зазвичай не закінчуються, якщо один чи навіть обидва співрозмовники цього хочуть. Такі закономірності діють під час бесід вчителя з одним учнем чи класом, а також під час викладання нового матеріалу.



Вчитель розповідає новий матеріал / Фото Pinterest

Дослідники провели опитування і з’ясували, що 67% людей хотіли, щоб бесіда завершилася раніше, але не могли поставити крапку. Ще половина респондентів вважали розмову занадто довгою чи занадто короткою.

Швидка розмова без пауз нервує

Педагоги мають знати, що паузи та короткі виступи роблять спілкування кращим, а не навпаки. Люди говорять довго, але хочуть, щоб їм все розповідали стисло та лаконічно, давали «переварити» інформацію.

Адже, за словами фахівців, якщо до довгої розмови додається ще й швидкий темп мовлення, то слухачі зчитують це як тривожність та самі стають більш знервованими.

Вчителі, особливо не дуже досвічені, часто нервуються, що часу замало, а матеріалу уроку – забагато. Тож вони несвідомо пришвидшують темп та економлять на паузах. Це може спонукати учнів намагатися говорити так само,

– кажуть вчені.

Тому фахівці радять вчителям під час викладання матеріалу робити паузу на 5 – 15 секунд щоразу, коли відчувають у цьому потребу. У більшості випадків у ці моменти слухачі теж хочуть перепочити.

А досвідчені педагоги добре знають, що теорію краще подавати невеличкими блоками. Водночас завершувати розмову варто, щойно відчули, що втомилися розповідати та втратили цікавість слухачів.

Порахуйте подумки до 15

Якщо навіть ви забули трохи матеріалу, краще перейти до відпрацювання, а вже після цього додати: "А ось чого ви ще не знаєте?" або "Є ще один цікавий факт".

Які паузи потрібні під час опитування? Це питання вивчали італійські дослідники з Римського університету Ла Сапієнца.

Фахівці дослідили, що вчителі під час опитування після поставленого питання роблять паузи не більше однієї секунди, а потім запитують іншу дитину або починають підказувати. Проте, якщо цей час трохи збільшити, то правильних відповідей буде значно більше.

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Дослідники дають просту пораду: порахувати подумки до 15, перш ніж реагувати на підняті руки чи якось підштовхувати учня, який має відповісти. Діти мислять та реагують із різною швидкістю.

Якщо ж ідеться про питання щодо нового матеріалу, треба давати дітям аж 1 – 2 хвилини для роздумів. Адже швидкі відповіді свідчать якраз про те, що учні погано зрозуміли нову теорію.