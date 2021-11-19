Скільки вчителів в Україні відсторонили через відсутність вакцинації: дані МОН

З 8 листопада в Україні відсторонюють від роботи вчителів, які відмовляюбться вакцинуватися проти коронавірусу. Так, станом на 18 листопада вже відсторонили понад 3,4 тисячі освітян.

За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні наразі відсторонили від роботи 3 415 вчителів закладів освіти.

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Відомо, що понад 67 тисяч працівників шкіл, садочків, коледжів та вишів ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу. Це 5,7% від загальної кількості працівників.

Водночас повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 960 тисяч працівників закладів освіти (або 81,1% від загальної кількості працівників). Ще майже 160 тисяч (або 13,2%) педагогів отримали лише одну дозу проти коронавірусу.

Лише у Києві станом на 19 листопада вакциновані 96,1% працівників закладів середньої освіти (педагоги і технічний персонал), з них вакциновано вчителів 96,6%.

Чому вакцинуватися важливо В Україні продовжують помирати люди через коронавірус. Так,



Окрім того, за добу в Україні виявили 20 050 нових хворих на COVID-19, серед них 1 555 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 304 058 людей, померли, на жаль, 80 231 інфікованих. В Україні продовжують помирати люди через коронавірус. Так, впродовж минулої доби , 18 листопада, COVID-19 забрав життя ще 725 людей.Окрім того, за добу в Україні виявили 20 050 нових хворих на COVID-19, серед них 1 555 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 304 058 людей, померли, на жаль, 80 231 інфікованих.



До слова, на Львівщині відсторонили від роботи 850 працівників шкіл, садочків та вишів, які не були вакциновані від COVID-19. Відстороненим освітянам не нараховуватимуть зарплату.

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