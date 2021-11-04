Повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тисячі освітян –. вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти.

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Статистика щеплень працівників освіти (принаймні однією дозою) за типами закладів освіти:

садочки – майже 88% щеплених вихователів;

школи – майже 92% вакцинованих вчителів;

спеціалізовані заклади освіти – 94,5% вакцинованих освітян;

профтехи – майже 91% щеплених педагогів;

коледжі – 89% щеплених освітян;

виші – майже 81% вакцинованих викладачів.

Де найбільше вакцинованих освітян хоча б однією дозою:

Хмельницька та Київська області – майже 97%;

місто Київ – 96%;

Донецька область – 95,4%;

Харківська область – 94,5%.

Статистика вакцинації вчителів

Сергій Шкарлет окремо навів статистику вакцинації серед працівників шкіл. Одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Водночас двома дозами вакциновано понад 474 тисяч працівників шкіл, а це 73,5%.

Де вакциновано найбільше вчителів хоча б однією дозою:

Хмельницька область – майже 99%;

Миколаївська область – 97,5%;

Київська область – 97,4%;

Харківська область – 96,4%;

Донецька область – 96%.

Міністр освіти нагадав, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Сергій Шкарлет оприлюднив дані щодо вакцинації педагогів / Відео 24 каналу



До слова, В Україні з 8 листопада вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, будуть відстороняти від роботи. Але що робити тим педагогам, які поки мають лише одну дозу щеплення або нещодавно перехворіли на COVID-19 – читайте у статті.