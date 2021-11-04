Повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тисячі освітян –. вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти.
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Статистика щеплень працівників освіти (принаймні однією дозою) за типами закладів освіти:
- садочки – майже 88% щеплених вихователів;
- школи – майже 92% вакцинованих вчителів;
- спеціалізовані заклади освіти – 94,5% вакцинованих освітян;
- профтехи – майже 91% щеплених педагогів;
- коледжі – 89% щеплених освітян;
- виші – майже 81% вакцинованих викладачів.
Де найбільше вакцинованих освітян хоча б однією дозою:
- Хмельницька та Київська області – майже 97%;
- місто Київ – 96%;
- Донецька область – 95,4%;
- Харківська область – 94,5%.
Статистика вакцинації вчителів
Сергій Шкарлет окремо навів статистику вакцинації серед працівників шкіл. Одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Водночас двома дозами вакциновано понад 474 тисяч працівників шкіл, а це 73,5%.
Де вакциновано найбільше вчителів хоча б однією дозою:
- Хмельницька область – майже 99%;
- Миколаївська область – 97,5%;
- Київська область – 97,4%;
- Харківська область – 96,4%;
- Донецька область – 96%.
Міністр освіти нагадав, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.
Сергій Шкарлет оприлюднив дані щодо вакцинації педагогів / Відео 24 каналу
До слова, В Україні з 8 листопада вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, будуть відстороняти від роботи. Але що робити тим педагогам, які поки мають лише одну дозу щеплення або нещодавно перехворіли на COVID-19 – читайте у статті.