Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що у 2020 році 7,8% учасників зовнішнього незалежного оцінювання проходили тестування з фізики російською мовою, з інших предметів – від 2,6% до 6,7% абітурієнтів.

Тестування ЗНО можна обрати для здачі українською, російською, угорською, румунською, молдовською, польською та кримськотатарською мовами, передає УЦОЯО.

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Скільки українців здавали ЗНО російською мовою:

з фізики – 7,8% абітурієнтів;

з математики – 6,7% абітурієнтів;

з хімії – 6,2% абітурієнтів;

з біології - 4,1% абітурієнтів;

з географії – 4% абітурієнтів;

з історії України – 2,6% абітурієнтів.

Цікаво, що на інших мовах ЗНО у 2020 році здавали не більше 0,3% абітурієнтів, зокрема на угорській – не більше 0,3%, на румунській, молдовській, польській – не більше 0,08%. Водночас незалежне оцінювання кримськотатарською мовою взагалі ніхто не здавав.

Решта учасників ЗНО проходили тестування українською мовою.

До слова, у 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Лідерами за кількістю таких учасників ЗНО є Київ та Львівська область.