В Україні понад 72% батьків вважають, що цього року діти повинні відвідувати школи та навчатися за традиційною системою, а не дистанційно. Водночас 75% українців запевняють, що весняний карантин негативно вплинув на успішність учнів.

Такими є результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" у вересні 2020 року.

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Цікаво, що половина батьків (51%) вважають оптимальними нові епідеміологічні правила з 1 вересня. Хоча чверть опитаних ставляться до цих нововведень негативно та вважають їх надто жорсткими. Натомість 11% батьків вважає такі правила навпаки надто м'якими.

При цьому 19% українців погоджуються на змішану форму навчання, і лише 5% – на повністю дистанційну.

Як батьки ставляться до того, що учні мають носити маски на перервах у школі? Тут думки дорослих дещо розділилися: 45% – підтримують таку ініціативу, а 49% – проти.

Щодо онлайн-занять, то 61% батьків зазначили, що вони відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.

Що стало на заваді онлайн навчання:

відсутність інтернету (33%);

погана організація зі сторони навчального закладу (15%);

відсутність комп’ютера, планшету або мобільного телефону (14%).

Як проводилося опитування? Протягом 1-5 вересня 2020 року. Всього у форматі особистого інтерв’ю було опитано 2,5 тисячі респондентів віком від 18 років і старші.