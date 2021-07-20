За останній рік збільшилася кількість противників ЗНО – якщо у 2020 проти нього висловилося 14%, то у 2021 – їх стало вже 23%. Про це свідчать результати опитування від фонду "Демократичних ініціатив" імені Ілька Кучеріва.
До теми Випускниця подала апеляцію через завдання на ЗНО-2021, але в неї забрали 12 балів
Цікаво, що найменше систему зовнішнього незалежного оцінювання підтримують на півдні країни (60%) та у Донецькій і Луганській областях (59%).
Результати опитування:
- 74% людей погодилися, що ЗНО сприяє рівності учасників під час вступу,
- 58% дотримується думки, що ЗНО зменшує рівень корупції,
- водночас 34% не згодні з тим, що ЗНО зменшує рівень корупції при вступі.
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Що стосується проведення ЗНО під час пандемії COVID-19, то тут думки респондентів розділилися:
- 46% підтримує проведення ЗНО навіть за умов пандемії;
- 46% виступають проти;
- 8% не визначилися.
Ставлення українців до ЗНО / Інфографіка фонду "Демократичних ініціатив"
До слова, керівник УЦОЯО Валерій Бойко розповів, що майже 20% українських абітурієнтів у 2021 році не склали тест з історії України. Його обурили такі результати ЗНО.
Скільки учасників провалили ЗНО-2021:
- Історія України – 18% учасників;
- Українська мова та література – 7,96% учасників;
- Українська мова – 7,45% учасників;
- Біологія – 2,34% учасників;
- Географія – 5,38% учасників;
- Математика – 31,11% учасників;
- Фізика – 8,33% учасників;
- Хімія – майже 10% учасників;
- Іноземна мова – зокрема, з іспанської мови ЗНО завалили 15,78% учасників.