За останній рік збільшилася кількість противників ЗНО – якщо у 2020 проти нього висловилося 14%, то у 2021 – їх стало вже 23%. Про це свідчать результати опитування від фонду "Демократичних ініціатив" імені Ілька Кучеріва.

До теми Випускниця подала апеляцію через завдання на ЗНО-2021, але в неї забрали 12 балів

Цікаво, що найменше систему зовнішнього незалежного оцінювання підтримують на півдні країни (60%) та у Донецькій і Луганській областях (59%).

Результати опитування:

74% людей погодилися, що ЗНО сприяє рівності учасників під час вступу,

58% дотримується думки, що ЗНО зменшує рівень корупції,

водночас 34% не згодні з тим, що ЗНО зменшує рівень корупції при вступі.

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Що стосується проведення ЗНО під час пандемії COVID-19, то тут думки респондентів розділилися:

46% підтримує проведення ЗНО навіть за умов пандемії;

46% виступають проти;

8% не визначилися.



Ставлення українців до ЗНО / Інфографіка фонду "Демократичних ініціатив"

До слова, керівник УЦОЯО Валерій Бойко розповів, що майже 20% українських абітурієнтів у 2021 році не склали тест з історії України. Його обурили такі результати ЗНО.

Скільки учасників провалили ЗНО-2021: