Скільки українців щодня читає книги та яка ситуація за кордоном
Джерело:Укрінформ
Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що один з показників розвинутих країн – це кількість людей, які читають. Проте в Україні лише 8% людей щодня читають.
Олександр Ткаченко каже, що варто почати говорити про читання на національному рівні. Зокрема, зараз проходить обговорення Стратегії читання.
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Чому це важливо? За словами Ткаченка, один з показників розвинутих країн – це кількість людей, які читають. Так, книжку кожного дня читає лише 8% українців.
Скільки читають книги за кордоном (показники за тиждень часу):
- у Канаді – 67% людей,
- у Франції – 60% людей,
- в Україні цей показник лише 25%.
Водночас Олександр Ткаченко звернув увагу на те, що читання розвиває не тільки критичне мислення, а і є одним з суттєвих показників успішності людини, передусім у професії.
Він наголосив, що кількість книжок, які видаються в розвинутих країнах світу, збільшується. Так, обсяг виданої дитячої літератури у 2020 році зріс на 30%.
Щороку у провідних країнах реєструється збільшення на 5-8% кількості проданих книг, натомість в Україні, навпаки, спостерігається негативна тенденція,
– додав Ткаченко.
За його словами, обсяг проданих книг впав на 50%. "Але є й варіанти. У нас запрацювала сьогодні програма "єПідтримка". У межах цієї програми є КВЕДи, які передбачені на покупку саме книг", – зауважив міністр.
Стартував тиждень читання
Ткаченко додав, що питання розвитку читання – це не просто абстрактна боротьба за розуми прийдешнього покоління. Це завдання держави і кожної людини, яка хоче бути успішною та вижити в умовах жорсткої інтелектуальної конкуренції.
"Тому попереду ми запланували цілий тиждень активностей що покликані промотувати читання та мотивувати українців долучитися до шанувальників літератури. І я вже писав, але повторюсь: "Найкращий подарунок – це книга", – сказав він.
До слова, видання The New York Times опублікувало 10 найкращих книг, які вийшли у світ у 2021 році. У них піднімають теми боротьби з бідністю, наркотичною залежністю, расовою дискримінацією тощо. Перелік книг – читайте у статті.