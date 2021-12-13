Олександр Ткаченко каже, що варто почати говорити про читання на національному рівні. Зокрема, зараз проходить обговорення Стратегії читання.

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Чому це важливо? За словами Ткаченка, один з показників розвинутих країн – це кількість людей, які читають. Так, книжку кожного дня читає лише 8% українців.

Скільки читають книги за кордоном (показники за тиждень часу):

у Канаді – 67% людей,

у Франції – 60% людей,

в Україні цей показник лише 25%.

Водночас Олександр Ткаченко звернув увагу на те, що читання розвиває не тільки критичне мислення, а і є одним з суттєвих показників успішності людини, передусім у професії.

Він наголосив, що кількість книжок, які видаються в розвинутих країнах світу, збільшується. Так, обсяг виданої дитячої літератури у 2020 році зріс на 30%.

Щороку у провідних країнах реєструється збільшення на 5-8% кількості проданих книг, натомість в Україні, навпаки, спостерігається негативна тенденція,

– додав Ткаченко.

За його словами, обсяг проданих книг впав на 50%. "Але є й варіанти. У нас запрацювала сьогодні програма "єПідтримка". У межах цієї програми є КВЕДи, які передбачені на покупку саме книг", – зауважив міністр.

Стартував тиждень читання

Ткаченко додав, що питання розвитку читання – це не просто абстрактна боротьба за розуми прийдешнього покоління. Це завдання держави і кожної людини, яка хоче бути успішною та вижити в умовах жорсткої інтелектуальної конкуренції.

"Тому попереду ми запланували цілий тиждень активностей що покликані промотувати читання та мотивувати українців долучитися до шанувальників літератури. І я вже писав, але повторюсь: "Найкращий подарунок – це книга", – сказав він.

До слова, видання The New York Times опублікувало 10 найкращих книг, які вийшли у світ у 2021 році. У них піднімають теми боротьби з бідністю, наркотичною залежністю, расовою дискримінацією тощо. Перелік книг – читайте у статті.