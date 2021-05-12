На яких спеціальностях та скільки українців навчається в університетах Азербайджану

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що багато українських університетів плідно співпрацюють в частині вищої освіти з азербайджанськими вишами. Які спеціальності вибирають українці та скільки наших студентів навчається в Азербайджані – читайте за посиланням.

Так, у 2018 році національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" підписав міжуніверситетський договір з Азербайджанським державним університетом нафти і промисловості щодо підготовки бакалаврів.

До теми Скільки випускників з окупованих територій вступили до вишів у 2020 році: дані

Шкарлет наголосив, що деякі українські університети входять до українсько-азербайджанських освітніх центрів.

Скільки українських студентів здобувають освіту в Азербайджані

Очільник МОН зазначив, що в Україні не велася статистика з 2017 року, але за наявними даними, щонайменше 32 особи вчаться в азербайджанських університетах.

Дещо змінилося загальне ставлення громадян. В принципі – вони не зобов'язані нам звітувати, куди вони їдуть і навіщо. Це їхнє право. На жаль, програми міждержавного обміну між Україною та Азербайджаном зараз немає,

– додав він.

Але Україна має міждержавні стипендії іншими країнами, наприклад, з Таджикистаном, Китаєм, африканськими країнами тощо.

Водночас, за словами Шкарлета, станом на 1 січня 2021 року понад 4, 6 тисячі азербайджанців знаходяться на навчанні в Україні за освітніми програмами.

"Наприклад, 4 475 осіб за основним денним навчанням, 20 – на підготовчому відділенні та 133 громадянина Азербайджану – на післядипломній освіті", – додав міністр освіти.

Яким факультетам та спеціальностям студенти надають перевагу

Шкарлет зазначив, що статистика по країнах мало змінюється. Як правило, це право, менеджмент, всі економічні спеціальності, фінанси та банківська справа, страхування, економіка тощо.

А також це річковий і морський транспорт. Плюс останнім часом – це всі сфери IT, всі високотехнологічні сфери,

– додав міністр освіти.

Журналіст наголосив, що в Азербайджані зустрічаються випадки проблемного визнання дипломів низки вишів України.

На це Сергій Шкарлет відповів, що на сьогодні всі форми власності є рівними в Україні, як у випадку з приватними, так і у випадку з державними університетами.

До теми В Україні створять університет, в якому готуватимуть фахівців з безпеки для держави

Насамперед потрібно дивитися на наявність ліцензії та наявність свідоцтва про акредитацію. Ліцензія дає право університету здійснювати освітню діяльність. Без ліцензії вступати в будь-який університет неможливо,

– додав він.

Шкарлет додав, що сертифікат про акредитацію говорить про здатність університету видати диплом. Якщо якогось з цих документів немає – діяльність закладу освіти вважається нелегітимною.

До слова, Шкарлет також наголосив, що Україна до конфлікту в зоні бойових дій на Донбасі мала 17 закладів вищої освіти. З часом їх всі перемістили на територію, підконтрольну Україні.