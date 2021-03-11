Все менше і менше щороку: скільки українців читають книги кожного дня

В Україні люди рідко проводять вільний час за читанням книг. Відомо, що лише 27% українців читають частіше, ніж раз на тиждень. Проте читанню щодня приділяють час лише 8% людей.

Таку думку висловила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

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Олександра Коваль запевняє, що ситуація з читанням книг в Україні значно відрізняється від ситуації в європейських країнах.

В Італії показник людей, які читають частіше, ніж раз на тиждень, – 56%, а в сусідній Польщі – 36%. Натомість українців, які беруть книжку до рук більш, ніж раз на тиждень, лише 27%,

– сказала Коваль.

За її словами, відсоток читачів в Україні постійно знижується. Навіть у період локдауну в 2020 році продажі паперових книжок не зросли, лише люди трохи більше купували електронні книжки чи книги через інтернет-книгарні.

“Але це лише трошечки, і зовсім не відповідає тим трендам і тенденціям, які ми можемо спостерігати в інших країнах світу, де справді є реальне зростання на 7 – 9% продажів книг за останній рік. В Україні ми навпаки маємо падіння на 50%, – додає Коваль.

Експертка вважає, що це дуже сумно, адже це означає, що книжка не належить до пріоритетних покупок і до пріоритетів проведення вільного часу.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет розповів про проблеми якості шкільної літератури. Зокрема, згадав скандали через недоречності в підручниках, зокрема лікувальної соди або глінтвейну для розігріву. Тому тепер школи забезпечуватимуть підручниками за новою схемою.