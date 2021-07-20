Скільки українських студентів навчається у вишах Польщі та як багато учні вивчає польську мову

У Польщі здобувають вищу освіту близько 35 тисяч студентів з України. За останні 8 років їхня кількість зросла більше, ніж утричі.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцькі актуальні питання співпраці в галузі освіти, а також нові потенційні сфери взаємодії.

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Шкарлет наголосив, що Польща – це потужний партнер України.

Ми тісно співпрацюємо у сфері шкільної та вищої освіти. Сподіваюсь, що і надалі зможемо знайти спільну мову у розв’язанні низки питань. Наша мета – продовження та розширення двостороннього співробітництва в галузі освіти,

– наголосив міністр.

Скільки українських студентів навчається в Польщі

35 тисяч українських студентів навчаються в університетах Польщі. Цікаво, що близько 2 тисяч українських студентів отримують стипендії у Польщі. Це понад 60% від усіх іноземних студентів, які отримують стипендії в цій країні. Окрім того, у 2020/2021 навчальному році проходять наукове стажування 17 польських науковців.

Водночас станом на 1 січня 2021 року в вишах України здобували освіту 622 громадяни Польщі.

Сергій Шкарлет підкреслив, що інтерес до вивчення польської мови в Україні зростає з кожним роком. Так, упродовж останніх 6 років кількість учнів, які вивчають польську мову в Україні, зросла від 3 тисяч до 77 тисяч.

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Терміни вступної кампанії

Загального розкладу проведення вступних кампаній до університетів в Польщі немає, кожен навчальний заклад встановлює власні строки приймання документів.

Наприклад, в Державному Східноєвропейському університеті в Перемишлі вступна кампанія розпочнеться 17 травня і триватиме до 30 липня 2021 року. Але абітурієнти, які не встигнуть подати свої документи, зможуть це зробити під час додаткового набору з 2 серпня по 24 вересня 2021 року.

Чи потрібні результати ЗНО? В польських університетах результатами загальноукраїнського тестування не цікавляться. Там для вступу потрібний лише атестат про середню освіту.

Екзамени та співбесіди

В залежності від актуальної епідемічної ситуації в період проведення вступних співбесід вони можуть відбутися офлайн в університеті (із дотриманням всіх санітарних вимог) або дистанційно.

Окрім того, не у всіх вишах є вступні екзамени та співбесіди, тож слідкуйте за оголошеннями про формат проведення вступної кампанії на сторінці вибраного закладу освіти.

До слова, Світовий банк виділить Україні 200 мільйонів доларів, щоб скоротити кількість наших університетів. Більше про це – читайте у статті.