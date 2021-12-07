Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на форумі "Україна 30". За його словами, вже 40 тисяч дітей скористалися можливості вакцинуватися.

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Цікаво, що у деяких країнах почали вакцинувати дітей старше 5 років. Ляшко вважає, що виробники вакцини в Україні швидко зареєструють зміни в інструкцію і це можна буде зробити і в нас.

Але ми не робимо пріоритет на масову вакцинацію дітей, оскільки ми зосереджені на групах ризику і людей старшого віку,

– зазначив Віктор Ляшко.

До слова, МОЗ змінило роботу шкіл в жовтій зоні. З 6 грудня почали діяти посилені карантинні норми – школи можуть працювати лише за 100% вакцинації працівників. Деталі – за посиланням.

Темпи вакцинації в Україні! Лише за добу, 6 грудня, в Україні понад 188 тисяч людей вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 73 тисячі 7 людей, другу – понад 115 тисяч осіб.



Всього від початку вакцинальної кампанії щепили понад 13,8 мільйона людей. Найчастіше для щеплення обирають вакцини Pfizer, Coronavac та Moderna.



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