Скільки українських дітей навчається в інклюзивних класах: дані МОН

У МОН повідомили, що на інклюзивному навчанні у школах України перебувають понад 25 тисяч дітей. Наразі діють понад 18 тисяч інклюзивних класів.

Заступниця міністра освіти і науки Віра Рогова зазначила, що останні роки охоплення дітей інклюзивним навчанням збільшилося у кілька разів.

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Так, ще 5 років тому на інклюзивному навчанні перебувало лише 4 тисячі дітей, а сьогодні їх понад 25 тисяч.

Приємно, що батьки стали більше довіряти нам, якщо раніше вони були закриті, то сьогодні ми їх бачимо в інклюзивних школах. Нині ми маємо більш як 18 500 інклюзивних класів,

– сказала вона.

За словами Віри Рогової, в дев’ять разів збільшилася кількість асистентів учителів – тепер їх понад 19 тисяч.



Організація інклюзивного навчання / Інфографіка ДСЯО

У МОН нагадали, що в Україні стартувала інформаційна кампанія "Для дітей суспільство без бар’єрів", офіційна презентація якої відбулася 21 жовтня.

До слова, уряд 21 червня ухвалив постанову, яка вносить зміни в організації інклюзивного навчання в Україні. Зокрема, вчителі, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, будуть отримувати надбавки і працювати по 36 годин на тиждень. Деталі – читайте у статті.