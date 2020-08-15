Міністерство освіти і науки дослідило, скільки науковців працювало в організаціях у 2019 році та на що найбільше витрачали коштів. Зокрема, держава надала на дослідження та розробки понад 17 мільярдів гривень.

На сайті МОН з’явилася доповідь про те, скільки в Україні науковців та як фінансує їхню роботу держава.

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Скільки в Україні є науковців

За даними Державної служби статистики України, у 2019 році дослідження і розробки в Україні здійснювали 950 організацій. Найбільше з них розташовано у Києві – 35,7%, у Харківській області – 14,6 % та у Львівській – 7,3 %.

Минулого року налічувалося майже 80 тисяч працівників, задіяних у науковій діяльності. Натомість частка жінок у загальній кількості дослідників становить 44,3% (з яких 7,8 % мали науковий ступінь доктора наук і 34,6 % – кандидата наук).



Скільки науковців в Україні налічувалося у 2019 році / Фото МОН

Додамо, що найбільш чисельною серед українських дослідників у 2019 році була вікова група від 30 до 39 років, майже таку ж частину становили дослідники віком 65 років і старше.

Скільки грошей витратила держава на науку

У 2019 році на наукові дослідження і розробки в Україні витратили понад 17 мільярдів гривень. Найбільшу частину профінансувала держава – 38,3%, ще частину коштів надали вітчизняні замовники – 28,1%, іноземні джерела – 22,3%, а власних коштів було витрачено ще 10%.

Проте наукоємність ВВП залишилася критично низькою. Так, 2019 року цей показник становив 0,43% (рекордний мінімум за останні 10 років. Для порівняння: за даними 2018 року, наукоємність ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,12%.



Скільки держава витратила на науку / Фото МОН

З держбюджету наукова сфера фінансувалася 20 головними розпорядниками коштів через 49 програм. У їхніх межах було профінансовано 9 мільярдів 312 мільйонів гривень.

На що пішли гроші? Більшість коштів загального фонду (понад 80%) були спрямовані на дослідження і розробки в цілому. Ще 7,6% пішло на підтримку розвитку наукової інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази, а 12,2% – на інші напрями.

Одним із найважливіших показників ефективності використання бюджетних коштів з фінансування досліджень і розробок є рівень впровадження наукової (науково-технічної) продукції.