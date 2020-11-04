У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з початку навчального року на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч учнів, а це менше 1 % усіх учнів. Також відомо, що коронавірус підтвердили у понад 10 тисяч вчителів.

Ці дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 4 листопада, передає 24 канал.

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Відомо, що станом на початок листопада 912 закладів освіти перейшли на дистанційне навчання через спалах коронавірусу.

За словами Степанова, відвідування садочків, шкіл, закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з людьми, у яких підтвердили COVID-19, перебуває більше ніж 50% дітей та працівників закладу.

Він наголосив, що батьки не повинні підписувати жодних довідок про згоду на те, що дитина може підхопити вірус в школі. "Це самодіяльність і такі згоди не передбачені жодним нормативним актом", – додав він.

Міністр охорони здоров’я запевнив, що керівники закладів освіти відповідальні за організацію навчання під час карантину, зокрема варто врахувати різні години початку дня та перерви, регулярно перевіряти температуру тощо.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що лише в Києві вісім шкіл закриті на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів. Усього в столиці COVID-19 виявили у 559 учнів та 567 ввчителів. Більше про це – читайте тут.

До слова, у Міністерстві освіти і науки наголосили, що рішення про те, як працюватимуть школи після осінніх канікул, мають приймати керівники навчальних закладів окремо. Тобто школи самі вирішують, як організовувати навчання під час карантину. "Залежно від епідемічної ситуації в регіоні будуть прийматися відповідні рішення", – повідомили у МОН.