Дослідження показали, що у середньому 6 з 10 українських підлітків мають доступ до комп’ютерів у своїх школах. Водночас за кордоном ситуація зовсім інша. Як це впливає на успішність школярів – читайте у матеріалі.

Джерело: PISA

Зараз інформаційні технології займають одну з провідних ніш у світі, особливо у сфері освіти. Але чи всі українські школи забезпечені цифровими технологіями – це проаналізувала міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень PISA.

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З’ясувалося, що 70% підлітків навчаються у школах, де недостатньо комп’ютерів, і вони не є потужними А 50% керівників шкіл зазначають, що освітньому процесу в їхніх закладах бракує комп'ютерного обладнання.

Окрім того, більшість директорів шкіл вказали на неналежну або низьку якість комп’ютерів. Але в закладах освіти є ефективні ресурси, за допомогою яких учителі можуть навчатися використовувати інформаційні технології.

Дослідження показало, що:

Майже 96% директорів шкіл повідомили, що регулярно обговорюють з педагогами можливості використання цифрової техніки в навчальних цілях.

Майже 60% керівників інформують, що їхні вчителі мають визначений час для зустрічей щодо таких обговорення.

І лише 33% керівників закладів освіти повідомили, що мають спеціальні програми щодо активізації співпраці вчителів із питань цифрової техніки.

Також відомо, що цифрова техніка для українських учнів та вчителів менш доступна, якщо порівнювати з закордонними. Так само українські вчителі мають нижчий рівень доступу до комп’ютерів на своїх робочих місцях, ніж їхні колеги з референтних країн.

Так, у середньому 6 з 10 підлітків України мають доступ до комп’ютерів у своїх школах. Це більше, ніж в Угорщині, Білорусі, Польщі, Молдові та Грузії, але значно менше, ніж в Естонії чи Словаччині. Там підключено до Інтернету 9 із 10 комп’ютерів, доступних учням.



Скільки учні в інших країнах має доступ до комп'ютерів в інших країнах / Фото PISA

Важливо підкреслити, що учні з ліцеїв, гімназій, спеціалізованих та середніх шкіл мають кращий доступ до комп’ютерів, ніж учні з профтехів.

Водночас учні із сільської місцевості мають більше доступу до комп'ютери під час навчання, ніж учні з інших місцевостей. Це може бути пов’язано з меншою кількістю учнів у сільських школах,

– йдеться в дослідженні.

До того ж, за результатами тестування PISA, українські учні, які мають у своїх школах більше комп'ютерів, показали кращі результати із читання, з врахуванням соціально-економічного статусу школи.