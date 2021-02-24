Скільки учнів вже зареєструвалися на ЗНО-2021 та які предмети найчастіше обирають

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року триватиме до 5 березня. Наразі для участі в ЗНО й ДПА вже зареєструвалося 150 тисяч осіб. Вони обрали понад 611 тисяч тестувань.

В Харківській і Полтавській областях найбільша частка учнів цього року, які вже успішно зареєструвалися для проходження ЗНО (57% і 54% відповідно), а найменше така частка в Хмельницькій області (19%).

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Які предмети обирають для ЗНО

Найпопулярнішими предметами у здобувачів освіти є:

математика (її обрали понад 117 тисяч осіб),

історія України – (понад 115 тисяч осіб),

українська мова і література (понад 102 тисячі осіб),

географія (понад 70 тисяч осіб),

англійська мова (понад 61 тисяча осіб),

біологія (понад 48 тисяч осіб),

українська мова (46 тисяч осіб).

У МОН наголосили, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням.

Якщо особа ще не отримала такого документа, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою спеціального сервісу.

Якщо особа вже має сертифікат ЗНО, але виявила помилку в деяких даних, то вона може внести необхідні зміни до 5 березня 2021 року, скориставшись спеціальним сервісом "Внести зміни".

До слова, основна сесія ЗНО проходитиме з 21 травня, тоді відбудеться тестування з хімії, і триватиме вона до 15 червня (останнім буде тестування з географії).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Додамо, що 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО-2021. Зареєструватися можна за посиланням.

Які документи потрібні для реєстрації на ЗНО:

копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові);

дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку;

реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно на сайті УЦОЯО, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся.

Згодом зареєстровані учасники ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок. На них буде зазначено час та місце проведення тестувань.

Які предмети на ЗНО обрати? Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів: