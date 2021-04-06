Скільки учнів і вчителів у Львові хворіють на коронавірус: чи продовжать дистанційку

Ситуація із COVID-19 у Львові залишається складною, тому міська влада планує продовжити дистанційне навчання у школах. Адже лише впродовж березня коронавірус підтвердили у 383 вчителів та 245 учнів.

Скільки учнів і вчителів у Львові хворіє на COVID-19

У міській раді додали, що попередній такий пік захворюваності у Львові спостерігався у листопаді – тоді було хворих 280 вчителів і 200 учнів.

До теми Як карантин змінив школярів: цікаві розповіді вчителів

Але зараз ситуація погіршилася. Значно більше учнів і вчителів захворіло.

Так, минулого місяця коронавірус підтвердили у 383 вчителів та 245 учнів. Загалом, впродовж березня за добу в середньому виявляли від 17 до 41 освітянина з підтвердженим позитивним ПЛР-тестом,

– заявили у Львівській міськраді.

На жаль, впродовж березня померло 13 працівників шкіл Львова. Пік захворюваності серед працівників школи спостерігався з 19 до 24 березня.

Водночас за добу в середньому COVID-19 підтверджувався у 2 – 22 захворілих учнів.

Чи продовжать онлайн-навчання у Львові

Керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик запевнила, що ситуація із поширенням коронавірусу у Львові є критичною, тому важливо продовжувати дистанційне навчання, аби нікого не наражати на небезпеку.

До слова, у Львові запровадили локдаун до 12 квітня. Нові обмеження передбачають припинення роботи транспорту. Водночас школярі продовжують навчання дистанційно, а у дитсадках працюють лише чергові групи для дітей.

Загалом школи в більшості регіонів України навчають учнів дистанційно. В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання: