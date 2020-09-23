У Києві наразі п'ять шкіл закриті на карантин та навчають учнів дистанційно. А все через виявлення випадків захворювання COVID-19 серед вчителів та учнів. Скільки в столиці та області хворих у школах - читайте у матеріалі.

Ситуація з коронавірусом у школах та садочках Києва

Про це розповів мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, у 121 школі перевели на дистанційне навчання окремо 326 класів, де є хворі учні. На карантин повністю закрили 5 шкіл. Закриті по одній школі в Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському та Святошинському районах столиці.

Скільки учнів і вчителів у Києві захворіли на COVID-19? Станом на 23 вересня, у Києві всього хворих на коронавірус школярів – 292, а педагогів – 152.

Яка ситуація у дитячих садочках Києва? За словами Кличка, у дошкільних закладах освіти через коронавірус тимчасово закриті 15 груп та один садок в Святошинському районі.

Цього тижня відновили свою роботу ще 4 дошкільних заклади. Наповненість дітей в дитсадках Києва – трохи більше 54%.

Ситуація з коронавірусом у школах та садочках в Київській області

У Київській області загалом на дистанційне навчання перевели 23 школи і 16 садочків. Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

З початку місяця в Київській області захворіли на COVID-19 147 педагогів і 127 учнів. Тому в області в дистанційному форматі працюють і навчаються понад 14 тисяч вчителів і учнів. На самоізоляцію переведені 204 окремих класи в 87 школах.

Натомість до навчання після самоізоляції вже повернулися 11 шкіл і два дошкільних заклади освіти.

До слова, у Києві за минулу добу, 22 вересня, захворіли на коронавірус ще 307 людей, із них 37 – діти. Всього COVID-19 забрав життя 330 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 станом на 23 вересня в столиці вже 20 335.