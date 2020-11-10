В Івано-Франківську учні початкових класів відвідують школи в очному режимі, а старші учні навчаються дистанційно. Наразі 84 педагоги хворіють на коронавірус та перебувають на лікарняному.

Серед учнів на COVID-19 захворіли 24 дитини. Про це повідомила заступниця директора міського департаменту освіти та науки Наталія Микула на оперативній нараді. Відеотрансляцію вели на сторінці мера Руслана Марцінківа.

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За її словами, всі школи навчають учнів після канікул. Зокрема, початкові класи навчаються очно, а учні 5 – 11 класів – дистанційно.

Проте призупинили навчання у ліцеї №22, а всіх школярів відправили на дистанційне навчання. А все через те, що там виявили 11 вчителів, хворих на коронавірус, також на лікарняному перебуває майже всі члени адміністрації закладу.

Мер міста Руслан Марцінків додав, що місто має всім вчителям, які хворі на COVID-19, виплатити матеріальну допомогу, оскільки вони отримали захворювання під час роботи.

Натомість заклади дошкільної освіти в Івано-Франківську працюють у звичному режимі. Лише садочок №19 "Троянда" призупинив роботу з 10 до 17 листопада, бо там хворіють 3 працівники. Також з 5 листопада на карантині перебуває садочок № 1 "Калинонька".

До слова, станом на 10 листопада в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено понад 25 тисяч випадків COVID-19, з них 482 летальних. Лише за добу виявили 560 нових випадків.

Зазначимо,що в Україні через поширення пандемії COVID-19 посилили карантин. У МОЗ запевняють, що не будуть закривати на карантин садочки і школи для учнів початкових класів. Водночас учнів з 5 по 11 класи краще відправити на дистанційне навчання.

Очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що відвідування садочків, шкіл та інших закладів освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з людьми, у яких підтвердили COVID-19, перебуває понад 50% дітей та вчителів.